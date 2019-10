Umbria | trionfo del centrodestra e crollo dei 5 Stelle

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Donatella Tesei è la nuova governatrice dell’. La candidata delha ottenuto il 57,5% dei voti alle elezioni regionali battendo nettamente Vincenzo Bianconi, sostenuto dal centrosinistra e dal M5S. Per lui solo il 37,5%, venti punti percentuali in meno rispetto all’avversaria a spoglio praticamente ultimato. L’rossa non esiste più, la regione vira a destra e per la prima volta nella sua storia non sarà guidata da una giunta di centrosinistra. La coalizione che candidava Donatella Tesei è a guida Lega, che ottiene il 38% dei consensi, con Fratelli d’Italia che cresce fino ad arrivare al 10,4% e Forza Italia. Il Pd si ferma al 22,4%, un calo limitato rispetto alle Europee, ma molto forte se si guarda allo storico del partito in regione. Il M5S crolla sotto l’8 dimezzando i voti delle europee e perdendo 20 punti dalle politiche del ...

