Umbria | quattro lezioni dal trionfo leghista nella roccaforte rossa

Fonte : wired

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Donatella Tesei, nuova presidente della giunta regionale umbra, e Matteo Salvini (Foto Stefano Cavicchi/Lapresse) Venti punti di distacco in, dove pure in termini numerici i voti assoluti espressi sono quelli di neanche un terzo della città di Roma, significano tante cose diverse. Le eregionali ci aiutano a fare il punto della situazione dopo l’estate pazza e un esecutivo ancora più impensabile fino al giorno prima. Prima qualche numero: a scrutinio concluso Donatella Tesei, candidata della destra, ha raccolto il 57,5% dei consensi contro 37,5% di Vincenzo Bianconi. Circa 255mila voti contro 166 mila. In termini di liste la Lega conferma il botto delle ultime europee, attestandosi al 37%, il Pd perde qualcosa ma “tiene” al 22,3%, raddoppia Fratelli d’Italia al 10,4% (doppiando Forza Italia al 5,5%corsa interna al campo del centrodestra) e crolla il Movimento 5 ...

