Umbria, Meloni: Conte si dimetta

"Fossi inrassegnerei le dimissioni più velocemente della luce. Se avessero un po' di dignità non arriverebbero a domattina". Così la presidente di Fratelli d'Italia,Giorgia, commentando a Perugia le prime proiezioni delle regionali umbre. "Fdi è il terzo partito in, spero che sia anche una proiezione per il futuro" nel Paese, e abbiamo "battuto i 5 stelle che hanno tradito il loro elettorato e tutti gli umbri", aggiunge.(Di lunedì 28 ottobre 2019)