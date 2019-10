Umbria | male prima prova con M5S | Zingaretti ‘riflettere su scelte da fare’ Adnkronos 2

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) () – E non solo.chiama anche in causa la scissione renziana: “Il risultato intorno a Bianconi conferma, malgrado scissioni e disimpegni, il consenso delle forze che hanno dato vita all’alleanza”. Almeno per quanto riguarda il Pd che, osserva Walter Verini, “tiene rispetto al voto delle europee. Siamo al 21 per cento, alle europee al 24 e con noi c’era Leu, c’era Carlo Calenda e non c’era stata la scissione della componente renziana”. Tra i perplessi nel Pd sull’alleanza organica con i 5 Stelle c’è il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci, che ancorachecommentasse l’esito del voto è intervenuto così: “Il matrimonio tra Pd e M5S in-sottolinea- mette in evidenza tutti i limiti di alleanze costruite all’ultimo minuto e senza contenuti. Mi auguro che in vista ...

lumorisi : Dedicato a tutti quelli che: “Salvini è in difficoltà, va male, disperato, finito”. In Umbria quasi TRENTA punti di… - Giorgiolaporta : A #Narni il #Governo fa #campagnaelettorale per un candidato e #Conte ci mette la faccia. Se quel candidato venisse… - ICattocomunista : RT @BenedettaFrucci: L’Umbria boccia l’alleanza strutturale fra Pd e M5S. Non si tratta di perdere, ma di perdere male. Questo blinderà la… -