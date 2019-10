Umbria | Istituto Cattaneo | “Si rafforzano i partiti sovranisti | Lega e FdI Indebolimento

Fonte : fanpage

(Di lunedì 28 ottobre 2019) L'analisi dell'sul voto: alle elezioni regionali inaffluenza record, oltre il 65%. È la più forte mai osservata nell'intera storia delle elezioni umbre dal dopoguerra ad oggi. E questo dimostra come per i cittadini umbri questo non fosse un voto solo regionale ma un test politico.

