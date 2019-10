Umbria galvanizza centrodestra | Salvini mira sul Governo e attacca Conte Di Maio? “Non

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Cita Vasco in apertura ("una splendida giornata"), non nomina mai Vincenzo Bianconi, il candidato 'civico' di Pd-M5s che, dopo l'ammissione della sconfitta e gli auguri di buon lavoro alla Tesei, sceglie il low profile e trascorre la giornata in famiglia, a Castelluccio. Ma c'è un nome che più di tutti ricorre nelle parole di Matteoe non è quello dell'ex alleato Luigi Dibensì quello del presidente del Consiglio Giuseppe. Che è,dixit, arrogante, confuso, "premier momentaneo, molto momentaneo", "non lo invidio".Ma di spallata alMatteo, il giorno dopo la vittoria della Lega in- di tutta la squadra, precisa, ma è la Lega che quasi quadruplica i voti e Fratelli d'Italia li raddoppia mentre Forza Italia scende fino al 5% - non parla perché "in democrazia ci sono le elezioni". Non è aria, insomma, da "datemi i pieni poteri", al di là ...

