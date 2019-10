Umbria | Di Maio | «Alleanza con Pd non ha funzionato | strada impraticabile»

Luigi Di Maio dopo la sconfitta in Umbria : "Il Pd ci fa male come la Lega" : “Il Pd ci fa male come la Lega, nello stare al Governo insieme”. Lo ha detto il leader politico del M5S Luigi Di Maio in un’intervista a Skytg24. Quello in Umbria “era un esperimento. Non ha funzionato questo esperimento. Tutta la teoria per cui si diceva che se ci fossimo alleati con un’altra forza politica saremmo stati un’alternativa non ha funzionato”, ha aggiunto parlando di “strada ...

Umbria : la disfatta M5S - l’assedio a Di Maio e il nodo del rapporto con Conte : La prima reazione a caldo sul blog delle Stelle: esperimento fallito, stop alleanze con il Pd. Ma contro il leader pentastellato si muovono tanti big, da Lezzi a Dino Giarrusso: «Ora un’assemblea, non può decidere uno solo»

Umbria - Alessandra Ghisleri a L'aria che tira : "Luigi Di Maio non è un leader" : "Si chiamavano cittadini, erano in mezzo alla gente e ora non ci vanno più". Alessandra Ghisleri, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, traccia una durissima analisi sul crollo del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali in Umbria: "I 5 Stelle hanno perso la loro radice, na

Umbria - Di Maio : “M5s va meglio quando va da solo. Serve dettagliare di più il programma del governo” : “L’esperimento non ha funzionato”. Luigi Di Maio ha rotto il silenzio dopo la sconfitta alle elezioni Regionali in Umbria e lo ha fatto con un’intervista all’ora di pranzo a SkyTg24. “Tutta la teoria per cui si diceva che se ci fossimo alleati con un’altra forza politica saremmo stati un’alternativa non ha funzionato. Il M5s va meglio quando va da solo”. Questo però, secondo il ministro degli Esteri, non ...

Umbria - Di Maio : “Il Movimento va meglio quando va da solo. Serve dettagliare di più il programma del governo” : “L’esperimento dell’Umbria non ha funzionato” e “il Movimento va meglio quando va da solo”. Luigi Di Maio rompe il silenzio dopo la sconfitta alle elezioni Regionali. Intervistato da SkyTg24, ha ribadito quanto già era stato anticipato da un post sul Blog delle Stelle. Ma è entrato anche nel merito del futuro di governo: “Io sono stato molto criticato quando ho fatto il patto di governo. Ma io penso che ...

Umbria - il Movimento 5 Stelle non esiste più : Luigi Di Maio ha 'ucciso' un partito : Che in Umbria avrebbe vinto il centrodestra si sapeva. Era nell'aria e i sondaggi erano tutti concordi: Donatella Tesei sarebbe diventata la Presidente della Regione. Ma ciò che sorprende è la percentuale del M5S: è al 7%. Nelle ultime elezioni politiche nazionali (quelle del 2018) il partito di Luigi Di Maio in Umbria prese il 27%. Un calo del 20% in poco più di un anno e mezzo. E il caso umbro non è isolato. Basti pensare alla Sardegna, per ...

Alessandro Di Battista - dopo l'Umbria Ignazio Corrao invoca il ritrono : "Lui al posto di Di Maio" : Ignazio Corrao, in collegamento con Gaia Tortora a Omnibus, su La7, riflette sul risultato elettorale pesantissimo per il suo partito, il Movimento 5 stelle, e per il governo giallo-rosso e risponde così ad un tweet della sua collega Barbara Lezzi molto critico nei confronti dei vertici pentastellat

Umbria : Cancelleri - 'M5S deve ritrovare umiltà e unità ma non è un attacco a Di Maio' : Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - "Come ad ogni elezione, anche stavolta è già partito il valzer di opinioni e opinionisti, che non aggiungono nulla di qualificato e qualificante al momento, è solo bassa ricerca di chi ha sbagliato cosa. Qualcuno la chiama cronaca, per me è un’inutile perdita di tempo,

Regionali in Umbria - Matteo Salvini umilia Luigi Di Maio e compagni con una foto : "Bocciati dagli italiani" : Matteo Salvini come ogni mattina dà il suo "buongiorno amici" sui social. Ma questa volta il leader della Lega lo fa con una foto che la dice lunga della sua soddisfazione per il risultato delle elezioni Regionali in Umbria. Salvini infatti ha pubblicato una immagine con le facce disperate di Luigi

Regionali Umbria - Salvini : “Giorni contati per il governo. Conte - Zingaretti - Di Maio e Renzi abusivi” : “Avete votato e scelto la libertà a nome di 60 milioni di italiani. Perché i signori Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti che sono momentaneamente e abusivamente occupanti del Governo nazionale i giorni sono contati”: così Matteo Salvini parlando ai sostenitori riuniti davanti alla sede dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, a Perugia. L'articolo Regionali Umbria, Salvini: “Giorni contati per il governo. Conte, Zingaretti, Di ...

Regionali Umbria - Luigi Di Maio scarica il Pd : "Esperimento non ha funzionato". Ma non basta : può saltare : Giù la cresta. Anzi, cresta strappata. Fine dei giochi. Kaputt. Il voto in Umbria per il M5s è un incubo: 7,4 per cento alla lista, con il candidato unitario col Pd staccato di 20 punti tondi tondi. Percentuali ridicole. Un dramma politico firmato Luigi Di Maio, il quale mossa dopo mossa ha smontato

Regionali in Umbria - Giorgia Meloni storica : FdI terzo partito. Il clamoroso sorpasso sul M5s : dramma Di Maio : Il crollo di Luigi Di Maio, il sorpasso più che clamoroso di Giorgia Meloni. Al di là della vittoria storica di Donatella Tesei alle Regionali in Umbria, e del successo personale di Matteo Salvini e della Lega, le proiezioni di Swg sui risultati delle singole liste fotografano la crisi, prevedibile,

Zingaretti e Di Maio - obiettivo 39% : la loro speranza in Umbria è "perdere bene" : Obbiettivo: perdere bene. Non il massimo, ma tanto basta. L'alleanza fra Pd e M5s, che per la prima volta corrono uniti in una competizione regionale come quella umbra, è sì un' alleanza strategica ma sta per diventare «un esperimento» e il test - da giorni si ostinano a ripetere i dirigenti del Pd

