Umbria | Conte cita Modugno | «Io in discussione? Ho il sole | il cielo | il mare

Elezioni Umbria - “dopo la grande mazzata” Giuseppe Conte sicuro si difende - se salto non c’è nessun altro Premier ma incombe l’ombra di Draghi : Una svolta storica quella della votazioni in Umbria. Una svolta che era nell’aria ma non nelle proporzioni storiche nelle quali è avvenuta. Il centrodestra in Umbria non ha vinto ma ha stravinto con oltre il 21% in più rispetto al centrosinistra. Una vittoria che per il centrodestra di Salvini diventa doppia. L’Umbria da sempre considerata una delle regioni più “rosse” d’Italia ha voluto cambiare proprio quando al governo c’è il ...

Regionali Umbria - Matteo Renzi contro Giuseppe Conte : "Convinti che possa fare i miracoli..." : Matteo Renzi parla con Bruno Vespa del risultato delle elezioni Regionali in Umbria dove il centrodestra ha stracciato, con la sua candidata Donatella Tesei, il centrosinistra, raccogliendo il 57,5 per cento delle preferenze. "Una sconfitta scritta figlia di un accordo sbagliato nei tempi e nei modi

Elezioni Umbria - Conte : “Esperimento fallito tra M5s e Pd? Test regionale non può incidere su progetto di governo” : “Sono tranquillo. È un Test regionale che non è da trascurale affatto ma che non può incidere sul progetto di governo“. A dirlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Roma, commentando le Elezioni in Umbria e le eventuali ripercussioni sull’esecutivo guidato da M5s e Pd. L'articolo Elezioni Umbria, Conte: “Esperimento fallito tra M5s e Pd? Test regionale non può incidere su progetto di ...

Umbria - Conte : voto non incide su governo : 12.15 Il voto in Umbria"è un test da non trascurare affatto", ma "noi siamo qui a governare con coraggio e determinazione. Il nostro è un progetto riformatore per il Paese", ha detto il premier Conte a margine del convegno "Sindaci d'Italia",organizzato da Poste Italiane "Un test regionale non può incidere. Se non avessimo coraggio e lugimiranza sarebbe meglio andare a casa tutti", ha puntualizzato. Il premier ha aggiunto: "Dobbiamo avere ...

Giuseppe Conte - le strane parole dopo il voto in Umbria : "Io in discussione? Ho il sole - il cielo - il mare" : Giuseppe Conte prende in prestito le parole di Domenico Modugno per rispondere ai giornalisti che gli chiedevano del risultato delle elezioni regionali in Umbria, una debacle per il governo giallo-rosso. "Ho il sole, il cielo, il mare… ", dice il presidente del Consiglio a margine dell'evento "Sinda

Regionali Umbria - la rivincita di Matteo Salvini : e adesso trema Giuseppe Conte : La Lega trionfa col 37 per cento nella ex regione rossa, Tesei prevale con venti punti di distacco. In discussione anche tutta l’intera catena di comando giallorossa: dal segretario del Pd Zingaretti al capo dei Cinque stelle Di Maio Regionali Umbria, la strana alleanza tra le debolezze di Pd e Movimento 5 Stelle "

"Io in discussione? Ho sole - cielo e mare" - Conte cita Modugno dopo la sconfitta in Umbria : cita la canzone “Meraviglioso” di Modugno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a chi gli chiede, mentre fa il proprio ingresso all’evento di Poste italiane “Sindaci d’Italia”, se si senta messo in discussione dopo la sconfitta in Umbria della maggioranza giallorossa. “Ho il cielo, il sole, il mare”, ha risposto ai cronisti, indicando il sole di fronte al centro congressi “La ...

Giuseppe Conte - sfogo dopo l'Umbria : "Se salto io - non può esserci nessun altro premier" : A Palazzo Chigi Giuseppe Conte, dopo la debacle alle elezioni regionali in Umbria, ostenta tranquillità. Era un test importante "ma circoscritto", si era "scelto all'ultimo momento" un candidato "debole". Ora, si sfoga il premier con i suoi, ci vorrà tempo anche se si aspetta delle reazioni da parte

Elezioni Umbria - Salvini guarda già a Roma : “Governo non rappresenta il popolo - ora il voto”. Meloni : “Fossi Conte mi dimetterei” : Hanno votato poco più di 450mila persone, ma per il centrodestra le Elezioni in Umbria sono già un’opportunità per l’assalto al governo. Così era stato in campagna elettorale, così accade anche il giorno dopo le urne che d’altronde hanno consegnato alla Lega e alla sua candidata Donatella Tesei una vittoria schiacciante, con uno scarto di 20 punti percentuali rispetto al risultato raggiunto dall’alleanza M5s-Pd. ...

Regionali Umbria - perché gode Matteo Renzi : nel mirino Giuseppe Conte - la prossima mossa : Nemmeno il tempo di leggere i primi exit poll sulle elezioni Regionali dell'Umbria, che già dal nuovo partito di Matteo Renzi sono iniziate ad arrivare le prime frecciatine agli alleati di governo. Forti della non candidatura a livello locale e dell' assenza di Renzi dalla "foto di Narni", che ha im

Regionali Umbria - Matteo Salvini durissimo contro Giuseppe Conte : "Soltanto un omino" : La vittoria del centrodestra alle Regionali in Umbria con la candidata Donatella Tesei dimostra che il governo giallo-rosso non è il governo degli italiani secondo Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "E' una giornata straordinaria, incredibile nessuno l'avrebbe mai detto, neanche io. Io avevo scommesso