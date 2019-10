Umbria | Conte al Corriere | ‘errore fermarsi per voto regione del 2% nazionale’

Conte : Umbria - sarebbe errore fermarsi : 2.18 "sarebbe un errore interrompere questo esperimento per via di una Regione che ha il 2% della popolazione nazionale". E' la prima analisi a caldo fatta dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, secondo quanto riporta il Corriere.it rispetto alle ripercussioni del voto umbro sul governo. Il premier poi, in merito alla campagna elettorale, prende le distanze e spiega: "Se avessi voluto fare campagna elettorale avrei girato porta a porta ...

Umbria : Renzi al Messaggero - ‘patto non funziona - Conte? Non ha tocco magico’ : Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Quello che è accaduto in Umbria mi dà ragione: quel patto elettorale non funziona. Ciò significa che c’è uno spazio politico enorme, una prateria sconfinata per Italia Viva. Il cui progetto non di certo quello di intrupparsi con i grillini”. Lo dice Matteo Renzi in un articolo su Il Messaggero. La ‘foto di Narni’, alla quale Renzi non ha partecipato, e la decisione di trasformare ...

Umbria - Meloni : Conte si dimetta : 1.24 "Fossi in Conte rassegnerei le dimissioni più velocemente della luce. Se avessero un po' di dignità non arriverebbero a domattina". Così la presidente di Fratelli d'Italia,Giorgia Meloni, commentando a Perugia le prime proiezioni delle regionali umbre. "Fdi è il terzo partito in Umbria, spero che sia anche una proiezione per il futuro" nel Paese, e abbiamo "battuto i 5 stelle che hanno tradito il loro elettorato e tutti gli umbri", ...

Umbria - Salvini - «Impresa storica e lezione di democrazia». E attacca Conte : Il leader della Lega Matteo Salvini, arrivato all'Hotel Fortuna di Perugia, dove il Carroccio ha fatto base per seguire l'andamento delle regionali in Umbria, ha commentato così i...

L’impatto del voto in Umbria sul governo : comincia il logoramento del Conte bis : Davanti alle dimensioni della sconfitta in Umbria della coalizione che sostiene il Conte II, è inevitabile che gli effetti si sentiranno sul governo

Regionali Umbria - diretta risultati. Proiezioni : Tesei 57% Bianconi 37 - 5. Salvini esulta e attacca Conte : «Un omino» : I risultati delle elezioni Regionali in Umbria 2019 in diretta. Le urne sono chiuse e in base alla prima proiezione Rai Donatella Tesei è al 57%, 20 punti avanti a Vincenzo Bianconi fermo...

Elezioni Regionali Umbria - test importante ma nessun impatto sul governo Conte : testa a testa Tesei-Bianconi secondo tutte le previsioni. In Umbria gli ultimi anni hanno visto una continua a...

ELEZIONI Umbria/ Lo scambio segreto Conte-Renzi : I veri problemi per il governo non sono in UMBRIA ma in Parlamento, dove Renzi e Di Maio credono di spadroneggiare con l'ok di Mattarella. Un errore

Giuseppe Conte - dall'Umbria l'effetto-domino che lo porterà via da Palazzo Chigi : Altro che balle, il voto in Umbria - chiamata oggi alle urne, domenica 27 ottobre - può avere pesantissime conseguenze sul governo. Ed è per questo che Giuseppe Conte guarda con attenzione, molta attenzione, al risultato. Una probabile sconfitta dell'asse M5s-Pd per la prima volta in coalizione potr

Elezioni Umbria - l’attacco di Salvini “la vittoria la dedicherò a Giuseppe Conte e a Luigi di Maio!” : Senza mezze parole e senza mezzi termini. Matteo Salvini ha attaccato i suoi nemici giurati affermando che la vittoria in Umbria la dedicherà a Giuseppe Conte e a Luigi di Maio. Poi il leader leghista ha parlato della valenza politica dell’elezione in Umbria: “Se vuoi negare il valore politico nazionale di un’elezione, non porti lì il presidente del Consiglio». Matteo Salvini ha voluto anche parlare della presenza in Umbria ...

Salvini viola il silenzio elettorale e attacca Conte : "Dall'Umbria arriverà una lezione" : Ormai è tradizione, Matteo Salvini viola il silenzio elettorale e aspetta una risposta forte dall’Umbria da consegnare sul tavolo del Governo. Nel mirino finisce il nemico numero uno, quel Giuseppe Conte con cui ormai sono quotidiane le reciproche frecciate velenose. “Domani arriverà una lezione di libertà e partecipazione, come cantava Gaber - afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un video su ...

Umbria - domani il voto. Franceschini plaude al patto Pd-M5S<br>Salvini : "Dedico vittoria a Conte e Di Maio" : Oggi è l’ultimo giorno di campagna elettorale in Umbria, dove domani si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale. Ieri sia gli esponenti della maggioranza di governo, e lo stesso premier, sia lo stato maggiore del centrodestra sono stati impegnati, i primi a Narni e i secondi a Terni, in iniziative elettorali, esponendo programmi e attaccandosi a vicenda. Umbria, Di Maio: ...

Umbria : Losacco (Pd) - 'elezioni già segnate - con alleanza M5S sono contendibili' : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "Le elezioni in Umbria erano già segnate. La Lega era in netto vantaggio rispetto ai candidati sia del Pd che del M5S, questa nuova alleanza invece ha reso anche l'Umbria contendibile. Vedremo come finirà ma di sicuro siamo in una condizione completamente diversa rispe