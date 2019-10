Umbria | centrodestra a valanga Lega primo partito Flop Pd e M5S Tesei nuovo presidente

Umbria al Centrodestra - Tesei vince con 20 punti di scarto su bianconi : Netta vittoria del Centrodestra alle elezioni regionali in Umbria. La candidata di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia Donatella Tesei

Elezioni Umbria - i risultati definitivi : trionfano Tesei e Salvini - Regione passa al centrodestra : Donatella Tesei è la nuova presidente della Regione Umbria: la senatrice della Lega e candidata del centrodestra unito ha vinto nettamente la sfida delle Elezioni regionali contro Vincenzo Bianconi, candidato sostenuto dal patto civico tra Movimento 5 Stelle e Pd. Trionfo anche per la Lega: il partito di Matteo Salvini è il più votato, sfiorando il 40% dei consensi.Continua a leggere

Elezioni Umbria - trionfa il centrodestra con più di 20 punti di vantaggio : Tesei presidente. Lega oltre il 37% - il Pd al 21 - 4% - M5s sotto il 9 : Dopo 50 anni l’Umbria non è più una regione rossa. Il centrodestra ha stravinto le Elezioni e per la prima volta dal 1970 la regione non sarà amminsitrata dalla sinistra. Anzi: come già era successo alle europee, gli umbri si sono riscoperti leghisti. Il partito di Matteo Salvini è di gran lunga la prima forza in regione con più di 37 punti percentuali. Anche la nuova presidente è leghista: si chiama Donatella Tesei, è senatrice del ...

