Ultime notizie Ultim' ora oggi | Isis | scelto successore al-Baghdadi? | 28 ottobre

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - elezioni Argentina : Fernandez nuovo presidente : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. elezioni in Argentina, Alberto Fernandez è il nuovo presidente con il 48% dei voti, 28 ottobre 2019,

Ultime notizie Roma del 28-10-2019 ore 08 : 45 : Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione Vittoria storica per il centro-destra alle elezioni regionali in Umbria il centro-destra strappa alla sinistra Delle roccaforti Rosse stanziando i giallorossi di 20 punti la candidata del centrodestra Donatella Tesei diventa così la nuova Presidente della ...

Pensioni Ultime notizie : Bellanova “battaglia contro Quota 100” : Pensioni ultime notizie: Bellanova “battaglia contro Quota 100” Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni del ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova su Quota 100 e sulle priorità che bisogna mettere in carenza di risorse. L’esponente di Italia Viva punta il dito contro Quota 100, ufficializzando la misura come bersaglio principale del partito, un po’ com’è stata la legge Fornero per la Lega, e pone ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - elezioni Umbria : vince il Centrodestra - 28 ottobre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. elezioni Regionali Umbria, ha vinto Donatella Tesei: M5s-Pd ko. Morto Al-Baghdadi., 28 ottobre 2019,

Notizie del giorno – Le Ultime di calciomercato - le accuse a Balotelli - malore per Palomino : LE ultime DI calciomercato – La Serie A è concentrata sulla giornata di campionato ma a tenere banco è anche il calciomercato, le dirigenze del massimo torneo italiano non hanno intenzione di farsi trovare impreparate e per questo motivo sondano il mercato alla ricerca di occasioni per rinforzare le rose in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. Ecco tutte le trattative delle ultime ore nel dettaglio. INTER – Dopo il ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Texas : 2 morti in sparatoria al campus - 27 ottobre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. In Texas due persone sono morte a seguito di una sparatoria avvenuta in un campus, 27 ottobre 2019,

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Papa : "Anche la Chiesa deride i poveri a volte" : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Il Papa nell'omelia di oggi: "Anche la Chiesa deride i poveri a volte". Le sue parole, 27 ottobre 2019,

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Salerno : 30enne accoltellato a morte - 27 ottobre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. In provincia di Salerno un ragazzo di 30 anni è stato ucciso, accoltellato a morte, 27 ottobre 2019,

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Mattarella "A imprese serve fisco equo ed equilibrato" : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Il presidente della Repubblica, Mattarella, ha inviato un messaggio al presidente delle Pmi Vaccarino, 26 ottobre 2019,

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Bolivia : Morales rieletto presidente - 26 ottobre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Evo Morales, presidente uscente della Bolivia, è stato rieletto con il 47 per cento dei voti, 26 ottobre 2019,

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - morte Luca Sacchi : fermati 2 sospettati nella notte : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi sono stati fermati nelle scorse ore: i dettagli, 25 ottobre 2019,

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Agrigento : uomo disperso causa maltempo - 25 ottobre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. In provincia di Agrigento un uomo risulta essere disperso a causa del maltempo, 25 ottobre 2019,

Pensioni Ultime notizie : Di Maio contro Renzi “no margine su Quota 100” : Pensioni ultime notizie: Di Maio contro Renzi “no margine su Quota 100” La Manovra 2020 potrà essere certamente migliorata, ma Quota 100 non si tocca. Questo il concetto chiave espresso da Luigi Di Maio, in visita al cantiere Terni-Rieti, che ha voluto frenare le intenzioni di Matteo Renzi e del suo nuovo partito, Italia Viva, che ha deciso di mettere nel mirino proprio la misura di pensione anticipata Quota 100. Il ministro degli Esteri, ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : ucciso a Roma a 24 anni - 25 ottobre 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Difende la fidanzata, ma viene ucciso. Nuove tasse per due miliardi. Salva la vita in un museo., 25 ottobre 2019,