Ucciso da cinghiale | condannata la Regione siciliana

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Lae' stataa pagare i danni ai familiari di Salvatore Rinaudo, 77 anni,da unnella sua campagna di Cefalu' (Pa) nella note fra il 7 e l'8 agosto 2015. Richiamata dalle grida, anche la moglie dell'uomo venne aggredita e ferita. Ora il giudice monocratico del tribunale di Palermo, Monica Montante, ha stabilito che lanon ha avviato un'azione appropriata per fermare la proliferazione dei cinghiali nelle Madonie e ha condannato l'assessorato all'Agricoltura a pagare oltre 371 mila euro ai familiari.Il giudice ha in pratica accolto la tesi dei legali della famiglia Rinaudo (Giuseppe Muffoletto, Maurizio Di Chiara e Sonia Lecca) secondo i quali l'eccessivo numero di cinghiali rappresenta un grave pericolo. La, ha stabilito il giudice, non avrebbe infatti attuato "piani di intervento mirato che, ove posti in essere, avrebbero ...

