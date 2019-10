Tumori | Rai e Airc da 25 anni insieme | oltre 108 milioni di euro raccolti

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Dalla prima edizione di ‘Storie al Microscopio‘, nata da un’idea di Pippo Baudo, sono trascorsi 25. Un lungo periodo durante il quale Rai e Fondazione(Associazione italiana per la ricerca contro il cancro) hanno moltiplicato il loro comune impegno a portare il tema ‘cancro’ nelle case degli italiani attraverso il racconto delle storie personali e professionali di ricercatori, medici, volontari e persone che hanno superato la malattia. Da domenica 3 a domenica 10 novembre, ‘I Giorni della Ricerca’ rilanciano questa straordinaria alleanza che vede la Rai – tv, radio, testate giornalistiche, web e social – scendere in campo al fianco di, con 8 giorni di palinsesto dedicato ai protagonisti della lotta ai. Un’alleanza che ha raccolto uno straordinario sostegno da parte del pubblico, con donazioni per108 ...

