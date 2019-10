Treviso | scopre di avere un tumore in gravidanza | madre perde la vita dopo il parto

Treviso : Gdf scopre frode da 500 mln nel settore energetico : Treviso, 17 set. (AdnKronos) - Ventotto soggetti segnalati all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata per il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche, 7 di loro tratti in arresto. Disposto il sequestro in via preventiva per equivalente di beni per 110 milioni di euro complessivi

Treviso : Gdf scopre frode da 500 mln nel settore energetico (2) : (AdnKronos) - In particolare, le investigazioni hanno portato ad appurare che quindici E.S.Co. (Energy Saving Company), ubicate in diverse regioni, hanno attestato falsamente al Gestore dei Servizi Energetici (un organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze) di aver eseguito oltre 3.900 interv

Treviso : Gdf scopre frode da 500 mln nel settore energetico : Treviso, 17 set. (AdnKronos) – Ventotto soggetti segnalati all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata per il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche, 7 di loro tratti in arresto. Disposto il sequestro in via preventiva per equivalente di beni per 110 milioni di euro complessivi, in corso di esecuzione (già sottoposti alla misura circa 6 milioni di euro). Sono i primi, eclatanti esiti dell’operazione ...