Trento città più green d’Italia nella classifica di Ecosistema Urbano Seguono Mantova e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Èlapiù verde d’Italia. Lo dice ladi2019, la ricerca di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali dei capoluoghi di provincia pubblicata dal quotidiano economico. Il capoluogo trentino supera in vettache si era aggiudicata lo scettro dipiùnel 2018 e che per il 2019 deve “accontentarsi” del secondo posto in, davanti a Bolzano, Pordenone e Parma. In coda allaVibo Valentia di cui, con Siracusa, non si conoscono i dati aggiornati. Ultima tra ledelle quali si conoscono i dati è Catania. A fare la differenza, si legge nel rapporto, sono il miglioramentoqualità dell’aria, l’utilizzo di trasporti pubblici e l’attenzione alla mobilità ciclabile che hanno contribuito a migliorare la situazione ambientale cittadina su un totale di 18 ...

sole24ore : La città più #green è #Trento grazie a #trasporti e #rifiuti, ultima #Catania - TgrRaiTrentino : Trento è il centro più green d'Italia. Per la prima volta sale al comando della classifica delle città più ecologic… - MediasetTgcom24 : Le città più verdi d'Italia: sul podio Trento, Mantova e Bolzano #trento -