Trasporto pubblico al collasso | mercoledì forum al Mattino con Umberto De Gregorio e

CGIL - CISL e UIL sono contrarie ai troppi scioperi del Trasporto pubblico a Milano : Dicono che dipendono da sindacati più piccoli e meno rappresentativi, da cui hanno preso le distanze

Doppio sciopero venerdì 25 ottobre : a rischio Trasporto pubblico : Roma- A Roma venerdì 25 ottobre trasporto pubblico a rischio per due scioperi, uno di 4 ore, dalle 20 a fine servizio, l’altro di 24. L’agitazione di 4 ore è stata proclamata dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl in adesione a quella cittadina che riguarderà le aziende partecipate da Roma Capitale. La protesta interesserà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. Quella di 24 ore è invece ...

Decreto legge clima - Costa : “Puntiamo al Trasporto pubblico e elettrico” : “Nel dlclima appena approvato puntiamo sul trasporto pubblico locale e sul trasporto elettrico. E’ questa la visione che vogliamo sostenere”: lo ha ricordato ieri mattina a Passignano sul Trasimeno (Perugia) il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa (M5S), in visita allo stabilimento Rampini. L’azienda umbra, tra le più importanti realtà produttive nazionali e internazionali, da 70 anni realizza gioielli della ...

Bomba a Bolzano : domenica il disinnesco - sospensioni e variazioni nel Trasporto pubblico : domenica 20 ottobre, tra le ore 8 e le ore 12, in tutta la zona di Bolzano saranno sospesi i servizi autobus e ferroviari per consentire lo svolgimento delle operazioni di disinnesco della Bomba ritrovata in piazza Verdi. La sospensione riguarderà anche le funivie del Renon e del Colle. Di seguito tutte le informazioni riguardanti treni e bus di linea, sia urbani che extraurbani. Treni regionali domenica 20 ottobre, dalle 8.30 alle 11.30 circa, ...

Torino. Sciopero del Trasporto pubblico locale : lunedì stop Ztl centrale : lunedì 14 ottobre è in programma lo Sciopero di 4 ore del settore trasporto pubblico locale indetto dalle RSU dei

Venerdì 27 settembre ci sarà uno sciopero del Trasporto pubblico a Milano : Riguarderà i dipendenti di ATM, l'azienda dei trasporti milanese: inizierà alle 8.45 e ci sarà una pausa tra le 15 e le 18

Trasporto pubblico lombardo : 5 milioni per il servizio in aree montagna e in quelle meno densamente popolate : Uno stanziamento di 5 milioni a favore dei servizi di Trasporto pubblico locale nelle aree di montagna e in quelle

A Parigi oggi c’è un grande sciopero del Trasporto pubblico : A Parigi è in corso un grande sciopero del trasporto pubblico che sta causando disservizi, rallentamenti e un aumento del traffico stradale. Lo sciopero ha coinvolto i lavoratori della RATP (la società che gestisce metropolitana, bus e tram a Parigi)

Google Maps aggiunge un mucchio di novità : ecco le segnalazioni per i lavori in corso - il Trasporto pubblico e le opzioni di notifica : Oggi Google Maps aggiunge due nuove funzionalità, ovvero una sezione per un rapido accesso alle linee di trasporto pubblico preferite e un elenco delle impostazioni di notifica meglio organizzato, inoltre la versione 10.25.24 suggerisce come segnalare lavori in corso, chiusure di corsia e oggetti su strada. L'articolo Google Maps aggiunge un mucchio di novità: ecco le segnalazioni per i lavori in corso, il trasporto pubblico e le opzioni di ...

Trasporto pubblico locale - in sciopero per 4 ore il 16 settembre : L'Aquila - Un concorso per 55 posti per meccanici, indetto e mai espletato. Pochi mezzi in vista dell' inizio dell'anno scolastico, con il mancato arrivo di nuovi 206 pullman, e diverse problematiche da risolvere come quella di una privatizzazione mascherata per subaffidamenti ad aziende private quasi due milioni (1.928.722) di chilometri, e che hanno portato la Filt Cgil a proclamare uno sciopero di quattro ore del Trasporto ...

Pubblico di soccorso - un drone per Trasporto defibrillatore : Un drone appositamente progettato e realizzato per il trasporto veloce del defibrillatore, per coadiuvare, con l'aiuto di una formazione diffusa della popolazione al suo uso, il normale servizio Pubblico di soccorso nei casi di arresto cardiaco improvviso: ad introdurlo e' un progetto in fase di sperimentazione nel territorio di Terni, che vede il coinvolgimento anche della vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, la ternana Martina ...

