Tony Effe Dark Polo Gang | fuori ora il video del nuovo singolo “Bassotto”

Tony Effe - dopo le critiche al cane da 5mila euro : dona stessa cifra a un canile : Tony Effe è tornato con il nuovo singolo, "Bassotto", dedicato al suo ormai famoso cagnolino Cookie che, per l'occasione, compare come una star sulla cover del singolo. Lo stesso bassotto che, mesi fa, fece finire Tony Effe al centro di una polemica social per il suo valore. Il trapper della Dark Polo Gang, infatti, confessò di averlo pagato cinquemila euro e molti follower non gradirono lo spreco di denaro e la sua ostentazione. Un episodio non ...

Ion insulta e prende in giro Dark Polo Gang e Mambolosco : 'Tony Effe nano da giardino' : Nel pomeriggio di oggi Ion si è scagliato contro gli ex amici della Dark Polo Gang manifestando astio e formulando diverse prese in giro, a dir poco decise e denigratorie, nei confronti di tutti e tre i membri del collettivo trap capitolino e, in modo particolare, contro Tony Effe. Nel mirino dell'artista romano – che non può sicuramente essere considerato un rapper mainstrem ma è comunque conosciuto da molti appassionati, soprattutto nella sua ...

Tony Effe (Dark Polo Gang) contro Arianna Cirrincione di Uomini e donne : "Stupida - mi hai copiato il cane!" : Oggi su Instagram si sono raggiunti livelli altissimi quando Tony Effe, cantante della Dark Polo Gang, ha inveito contro Arianna Cirrincione, la compagna dell’ex tronista di Uomini e donne Andrea Cerioli. Motivo? Il nome del cane di lei, lo stesso del cane di lui. Tutto vero. Lo scontro è nato da un commento lasciato dal trapper ex fiamma di Taylor Mega sulla pagina Instagram della ragazza, accusata di essere "copiona" proprio perché, ...

