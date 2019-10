Tim manda a scuola di internet un milione di italiani

Fonte : wired

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Si parte l’11 novembre da Marsala. Operazione Risorgimento Digitale, l’iniziativa promossa da Tim di educazione digitale in cui saranno coinvolti oltre 400 formatori per 20mila ore di lezione in tutte le province italiane, è al suo via. L’obiettivo: insegnarea undi persone. Patrocinato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e aderente al Manifesto della Repubblica Digitale promosso dal Commissario straordinario del governo per l’attuazione dell’Agenda digitale, il progetto vuole dare un impulso alla digitalizzazione del Paese. La Tim Academy coinvolgerà associazioni, centri di aggregazione ed incontro territoriali, polisportive e centri anziani, così da diffondere le competenze digitali necessarie per poter accedere alle diverse opportunità date dalla tecnologia. Il target è dunque formato da quelle persone che hanno bisogno di ...

