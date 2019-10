Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Il gigante del lusso mondiale Lvmh vuole prendersi anchee ha annunciato di aver avviato “discussioni preliminari” con il gioielliere americano per un possibile acquisto. L’, secondo diverse fonti, si aggira attorno ai 14,5 miliardi di dollari in contanti. Ma secondo indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti,, che si è rivolta a banche d’affari per valutare l’di Lvmh, sarebbe intenzionata a respingerla: anche se l’esame è ancora in corso, la convinzione sarebbe che l’è troppo bassa., il cui negozio bandiera si trova accanto alla Trump Tower sulla Fifth Avenue a New York, non ha ancora risposto alla proposta, che arriva in un momento in cui l’industria del lusso teme le conseguenze delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e Cina sul potere d’acquisto dei cinesi. Inoltre, la massiccia campagna ...

repubblica : Tiffany, maxi offerta d'acquisto dal gigante del lusso Lvmh [news aggiornata alle 20:03] - fattoquotidiano : Tiffany, maxi-offerta del gruppo francese che ha Louis Vuitton e Sephora per acquistare la gioielleria più amata da… - franbellino : Tiffany, maxi offerta d'acquisto dal gigante del lusso Lvmh - la Repubblica -