The Walking Dead 10 tra baci | morti e possibili uscite di scena | anticipazioni episodio

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Inizia il conto alla rovescia in attesa di rivedere The10 in seconda serata su Fox. I fan continuano ad incrociare le dita sperando che la situazione ascolti migliori un po' e che la rete italiana non si lasci sfuggire la serie rischiando di dire addio, o quasi, alla programmazione italiana proprio come è successo a Fear The(i fan sono ancora in attesa di notizie sulla quinta stagione), anche se al momento la situazione è molto critica. Gli ascolti continuano a rimanere disastrosi e a niente è valso nemmeno l'avvicinamento tra Alpha, Carol, Daryl e Michonne la scorsa settimana, con le relative minacce, e allora cosa succederà adesso? ATTENZIONE SPOILER! Ad andare in onda oggi, 28 ottobre, su Fox di Sky sarà il quartodi The10 dal titolo "Ascolta" in cui i colpi dinon mancheranno a cominciare dal destino di Negan e finendo ...

_Sarandom_ : Ho appena guardato l’episodio S10E01 di The Walking Dead! #tvtime - 69conigli : The Walking Dead Star prende in giro nuovi 'vaganti' [zombi n.d.r.] nel film di Rick Grimes -