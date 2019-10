Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Tsonga primo avversario di Berrettini. Poker francese con Paire - Chardy e Mannarino : Si è appena conclusa la prima giornata del Masters 1000 di Parigi-Bercy, in cui si sono giocati dieci dei sedici incontri di primo turno, in considerazione del tabellone a 48 giocatori del secondo torneo parigino. Andiamo a vedere che cos’è successo al Palais Omnisports, da qualche tempo rinominato Accorhotels Arena per ragioni di sponsor. La notizia più importante, per i colori italiani, è quella legata all’avversario di Matteo ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Roger Federer rinuncia al torneo francese - Andreas Seppi in tabellone : Importanti novità arrivano in vista del Masters 1000 di Parigi-Bercy di Tennis. Roger Federer, vincitore del 103° torneo in carriera a Basilea (Svizzera), ha rinunciato a disputare la rassegna francese, dando appuntamento ai tifosi transalpini al Roland Garros 2020, confermando quindi la sua presenza nel Major parigino l’anno venturo. Un forfait che buona parte degli addetti ai lavori si aspettavano, intuendo la programmazione del ...

Tennis - Matteo Berrettini batte Thiem e vola in semifinale al Masters 1000 di Shanghai : Matteo Berrettini fa esultare l'Italia. Il Tennista italiano classe 1996 ha conquistato la semifinale del torneo Masters 1000 di Shanghai dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari. Impresa dell'atleta capitolino, che ha impreziosito la sua già eccellente stagione, battendo Dominic Thiem numero 4 del ranking e 5 del seeding con il punteggio di 7-6 (10), 6-4.Continua a leggere

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : uno Zverev sontuoso supera Federer e conquista le semifinali in Cina. Svizzero ko in tre set : Signore e signori che spettacolo! Alexander Zverev (n.6 del mondo) si aggiudica al termine di un match fantastico la sfida contro lo Svizzero Roger Federer (n.3 del ranking) ed accede alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai (Cina). Il teutonico, dunque, batte per la quarta volta in sette incontri disputati l’asso elvetico con il punteggio di 6-3 6-7 (7) 6-3 in 2 ore 7 minuti di partita. Un match palpitante in cui il rossocrociato, ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Medvedev mette fine alla corsa di Fognini. Sconfitta in due set per il ligure : Daniil Medvedev si conferma inarrestabile e mette la parola fine al cammino di Fabio Fognini nel Masters 1000 di Shanghai. Il ligure si arrende nei quarti di finale al russo con il punteggio di 3-6 6-7 dopo un’ora e ventisette minuti di gioco. Una buona prestazione per il nativo di Arma di Taggia, che si è trovato semplicemente un avversario più forte dall’altra parte della rete. Incredibile il rendimento di Medvedev al servizio (91% ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fognini e Berrettini fanno la storia! Due azzurri in ballo per le Finals : Fabio Fognini e Matteo Berrettini fanno la storia: mai era successo che in un Masters 1000 sul cemento due italiani raggiungessero i quarti di finale e mai era accaduto che due azzurri fossero in ballo per le ATP Finals di Londra. Un 2019 per il Tennis maschile italiano da ricordare perché i riscontri sono considerevoli e non da sottovalutare. Se il ligure è stato il primo a vincere un 1000 a Montecarlo, Berrettini è stato il primo a ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Matteo Berrettini è un rullo compressore! Sconfitto Bautista Agut e quarti conquistati : Matteo Berrettini come Fabio Fognini. L’azzurro conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai (Cina), sconfiggendo lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.10 del ranking) con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 in 1 ora e 57 minuti di partita. Una prestazione di grande solidità tecnica e mentale per il classe ’96 nostrano, capace di fronteggiare con successo i momenti di difficoltà del confronto e di spuntarla con ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fabio Fognini batte anche Khachanov e vola ai quarti. Il sogno delle ATP Finals continua : “Fabio Fognini is magic“. L’azzurro continua il suo percorso nel Masters 1000 di Shanghai (Cina) sconfiggendo il n.9 del mondo Karen Khachanov, che lo aveva sconfitto a Pechino nell’ultimo confronto, con il punteggio di 6-3 7-5 in 1 ora e 48 minuti di partita. Un match ben giocato da Fabio dal punto di vista tecnico e tattico, al cospetto di un Khachanov decisamente falloso (44 errori non forzati). Con questo risultato, ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : buon esordio di Djokovic. Bene Berrettini - vittoria anche di Zverev e Thiem : Si è completato il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. esordio positivo per Novak Djokovic, che ha sfruttato un bye al primo turno, superando con un doppio 6-3 il canadese Denis Shapovalov. Una bella prestazione per il serbo, reduce dalla vittoria del torneo di Tokyo, ed ora il numero uno del mondo affronterà il gigante americano John Isner, che ha superato il francese Lucas Pouille per 7-5 6-3. Un Masters 1000 importantissimo per la ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai 2019 : Matteo Berrettini stacca il pass per gli ottavi : Ottima prova per Matteo Berrettini nel torneo ATP Masters 1000 di Tennis in corso a Shanghai: l’azzurro, numero 11 del seeding, batte nel secondo turno il cileno Christian Garin con un duplice 6-3 in settanta minuti di gioco ed agli ottavi affronterà il vincente della sfida tra il numero otto, l’iberico Roberto Bautista Agut, e lo statunitense Reilly Opelka. Nella prima frazione, durata 32 minuti, soltanto il quarto gioco arriva ai ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fabio Fognini soffre ma piega Andy Murray in tre set. L’azzurro accede agli ottavi di finale : Fabio Fognini di cuore e di talento la spunta contro il britannico Andy Murray. Il ligure (n.12 del mondo) supera l’ex n.1 del ranking (reduce dall’operazione all’anca) nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai (Cina) e accede agli ottavi di finale. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6 (4) 2-6 7-6 (2) in 3 ore e 11 minuti di partita. Una sfida non solo tecnica ma anche mentale, con Murray che ha cercato di ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Roger Federer batte Ramos in due set e approda agli ottavi di finale : Missione compiuta per Roger Federer nel suo esordio nel Masters 1000 di Tennis a Shanghai (Cina). Il campione svizzero (n.3 del mondo), vincitore del torneo asiatico in due circostanze, si è imposto contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (n.46 ATP) con il punteggio di 6-2 7-6 (5) in 1 ora e 26 minuti di partita. Un buon primo parziale quello disputato da Roger e poi qualche difficoltà in più nel secondo ma comunque vittoria per lui e ottavi di ...