Tale e Quale Show | Agostino Penna choc | “Ho visto morire gli amici”

Tale e Quale Show - Canto sulla giuria : 'Due rette parallele - non ci incontreremo mai' : Venerdì 25 ottobre è iniziato il Super Torneo di Tale e Quale Show, dove si sfidano 6 concorrenti dell'edizione di quest'anno e 6 della precedente edizione. Il Talent condotto da Carlo Conti è finito al centro di un'aspra bufera mediatica, in particolare la giuria è stata accusata di non dare sempre i voti giusti. Agli occhi dei telespettatori non è affatto passato inosservato un commento pubblicato da Flora Canto, sotto uno scatto pubblicato da ...

“Stai zitto!”. Tale e quale show - la battuta su Vladimir Luxuria scatena la polemica : che gaffe : Da una parte le critiche di Flora Canto, che se l’è presa senza mezzi termini con la giuria. Dall’altra il pubblico che in rete ha scatenato un autentico polverone. Il motivo è presto detto. Durante la performance di Vladimir Luxuria è successo qualcosa che non è passato davvero inosservato. Vladimir Luxuria per una sera si è trasformata in Celia Cruz e si è esibita con La vida es un carnaval stupendo ancora una volta il pubblico dell’amatissimo ...

Vladimir Luxuria e la ‘gaffe’ di Salemme a Tale e Quale : ecco cosa pensa : Tale e Quale Show, Vladimir Luxuria: ecco cosa pensa della gaffe di Vincenzo Salemme La performance di Vladimir Luxuria a Tale e Quale Show? Pazzesca, strepitosa. L’artista ed attivista, per una sera si è trasformata in Celia Cruz e si è esibita con La vida es un carnaval stupendo ancora una volta il pubblico dell’amatissimo […] L'articolo Vladimir Luxuria e la ‘gaffe’ di Salemme a Tale e Quale: ecco cosa pensa ...

Ascolti tv - dati Auditel del 25 ottobre vince Tale e Quale Show con Antonio Mezzancella : È Tale e Quale Show – Il Torneo, su Rai1, a conquistare la prima serata tv di ieri: il programma di Carlo Conti che nella serata di venerdì 25 ottobre ha visto la vittoria di Antonio Mezzancella nei panni di Ultimo, ha ottenuto 4 milioni 92mila spettatori, pari al 20.23% di share. Battuta su Canale 5 la fiction L’Isola di Pietro 3, con Gianni Morandi protagonista, che ha totalizzato 2 milioni 788mila spettatori con il 13.67% di ...

Caos a ‘Tale e Quale show’ - Flora Canto è fiume in piena : fiumi di veleno contro la giuria : Caos a ‘Tale e Quale show’. Ad innescare la miccia, l’esibizione di Lidia Schillaci durante la puntata andata in onda ieri 25 ottobre. Sulla questione si è pronunciata anche Flora Canto, ex concorrente del programma . La bocciatura di Lidia che ha interpretato Mia Martini ha causato i malumori sia dei telespettatori, che sui social hanno espresso il loro dissenso, sia del fidanzato della Schillacci, che ha avuto un duro sfogo. A questo, si sono ...

Tale e Quale Show - anche Flora Canto contro la giuria : il post : Tale e Quale Show, anche Flora Canto contro la giuria. Il suo post arriva dopo quello durissimo del fidanzato di Lidia Schillaci Si accende la polemica attorno alla giuria di Tale e Quale Show, il Talent del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Ad innescare la miccia, l’esibizione di Lidia Schillaci durante […] L'articolo Tale e Quale Show, anche Flora Canto contro la giuria: il post proviene da Gossip e Tv.

Tale e Quale Show - Vincenzo Salemme e la gaffe su Vladimir Luxuria : “Brava - voce mascolina per la tua imitazione”. Gelo in studio : Ancora una volta Carlo Conti ha vinto la serata degli ascolti del venerdì sera con “Tale e Quale Show”, che è entrato nel vivo con il Torneo dei Campioni che ha registrato 4.092.000 telespettatori e share 20.24%. Il vincitore della puntata è stato Antonio Mezzancella che ha imitato Ultimo, cantando “I tuoi particolari”, brano arrivato al secondo posto al Festival di Sanremo 2018. Battuto per la seconda volta Gianni Morandi, protagonista della ...

Ascolti tv venerdì 25 ottobre 2019 : Tale e Quale stravince - L’Isola di Pietro in calo : Gli Ascolti tv del 25 ottobre 2019, chi ha vinto la sfida del venerdì sera I dati degli Ascolti tv di venerdì 25 ottobre 2019 incoronano ancora una volta Tale e Quale Show campione della serata. Il programma di Carlo Conti è imbattibile in questa stagione televisiva, questo è ormai un dato certo. Mediaset ha […] L'articolo Ascolti tv venerdì 25 ottobre 2019: Tale e Quale stravince, L’Isola di Pietro in calo proviene da Gossip e Tv.

