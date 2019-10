Taekwondo | Europei 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Taekwondo - Europei 2019 : i convocati dell’Italia. Dell’Aquila guida gli azzurri a Bari : Il PalaFlorio di Bari ospiterà gli Europei 2019 di Taekwondo nel weekend del 1-3 novembre, si tratta di uno degli eventi più importanti di questo finale di stagione anche perché metterà in palio punti pesantissimi per il ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia vorrà essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico, all’evento parteciperanno ben 213 atleti in rappresentanza di 45 Paesi: si tratta di ...

Taekwondo - Europei Juniores 2019 : Italia senza medaglie nella seconda giornata : Si è da pochi minuti conclusa la seconda e penultima giornata degli Europei Juniores 2019 di Taekwondo. Oggi, sui tatami spagnoli di Marina d’Or (Spagna), si sono svolti i combattimenti di altre sei categorie di peso, purtroppo, dopo il bronzo ottenuto ieri da Pietro Pilunni, oggi l’Italia non ha potuto festeggiare nessuna medaglia. Non un grande giornata per gli azzurri, il migliore è stato Lorenzo Glaviano (-63 kg), che è riuscito a ...

Taekwondo - Europei Juniores 2019 : Pietro Pilunni conquista il bronzo nei -51 kg! : L’Italia conquista subito una medaglia nella prima giornata di gare degli Europei Juniores 2019 di Taekwondo. A Marina d’Or (Spagna) sale sul podio Pietro Pilunni, che si prende il bronzo nei -51 kg. Il giovane azzurro ha realizzato un grande torneo, in cui ha battuto 15-13 il lussemburghese Louis Feiereisen, poi 31-10 il croato Toni Dujic e 31-24 il serbo Filip Hajnal. In semifinale l’avellinese è stato costretto al ritiro per infortunio, ...

Taekwondo - Europei cadetti 2019 : Giulia Maggiore regala la prima medaglia all’Italia! : Terza ed ultima giornata di gare a Marina d’Or (Spagna) per gli Europei cadetti 2019 di Taekwondo (da domani fino al 6 toccherà agli Juniores). Oggi finalmente, dopo le prestazioni non eccezionali degli scorsi giorni, l’Italia si è sbloccata nel medagliere grazie al bronzo ottenuto da Giulia Maggiore nei -59 kg femminili. La sconfitta in semifinale contro l’inglese Morgan Curtis (9-6) non le ha permesso di lottare per la medaglia ...

Taekwondo - Europei Cadetti 2019 : stop ai quarti per Elia Torre e Aurora Ceccantini : Seconda giornata di gare a Marina d’Or (Spagna) per gli Europei Cadetti 2019 di Taekwondo. Sui tatami spagnoli si sono svolti i combattimenti di altre sei categorie di peso. Anche oggi gli azzurri non sono riusciti a trovare il grande acuto, fermandosi ai piedi del podio. I migliori sono stati Elia Torre (-49 kg) e Aurora Ceccantini (-55 kg), eliminati ai quarti di finale, rispettivamente dal russo Kirill Korolev per 17-8 e dalla ...