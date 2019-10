Surf | Meo Rip Curl Pro Portugal 2019 | Italo Ferreira si impone nell’arena di Supertubos

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) La decima e penultima tappa del Championship Tourdiha chiuso i battenti e come sempre è stato grande spettacolo. Nell’arena di, a Peniche, si è consumato l’atto conclusivo del Meo RipProche metteva in palio punti importanti in chiave titolo mondiale e quanto avvenuto ha il sapore del già visto e sentito. Sì, perché il brasilianoha replicato il successo dell’anno passato e si è imposto anche in questa edizione, guadagnando 10000 punti fondamentali nel ranking. Il verdeoro, infatti, si preso la vetta della graduatoria generale, scavalcando il connazionale Gabriel Medina (nono in questo appuntamento). Tutto si deciderà, però, nell’ultima gara del circuito, ovvero alle Hawaii nel Billabong Pipe Masters (25 novembre-6 dicembre). Venendo alla cronaca, le acque portoghesi, come detto, hanno sorriso a, ...

