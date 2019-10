Successo a Ragusa per le Palestriadi

Fonte : quotidianodiragusa

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Unleche, promosse dal comitato provinciale Csen, per la prima volta nell’area iblea. Nella palestra del Ferraris

siciliabasket : C SILVER. Ragusa passa di forza ad Alcamo, successo per 76-61 - - beppecommenta : ma della vergogna del #tg5 che non inserisce neanche tra i titoli la notizia della devastazione avvenuta in… - menelpallone : #Eccellenza, il riepilogo ASD Ragusa Calcio 1949 schiacciasassi al sesto successo consecutivo, inseguono Paternò Ca… -