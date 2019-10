Studio | uno yogurt al giorno e una dieta ricca di fibre riduce il rischio di cancro ai

Le persone con disturbi mentali vivono meno : lo rivela uno Studio : Le persone affette da disturbi mentali vivono in media 10 anni in meno rispetto alla popolazione generale. Lo rileva uno studio sul Lancet

Uno Studio clinico di fase 2 mostra che la celiachia può essere bloccata : Una nanoparticella biodegradabile contenente glutine va ad “addomesticare” un sistema immunitario ribelle al glutine. Queste nanoparticelle trasportano proprio l’antigene (glutine) che, come un cavallo di Troia, supera i controlli del sistema immunitario senza essere aggredito. Dopo il trattamento con CNP-101/TAK-101, i pazienti con celiachia possono riprendere a mangiare alimenti con glutine con una discreta tolleranza. Una tecnologia ...

Colpi di testa causa di malattie neurodegenerative nei calciatori? I sorprendenti risultati di uno Studio dell’università di Glasgow : Uno studio dell’università di Glasgow ha messo in relazione un maggior indice di mortalità per cause neurodegenerative nei calciatori rispetto alla popolazione normale: la causa potrebbero essere i Colpi di testa I ricercatori dell’università di Glasgow hanno condotto uno studio riguardante i possibili danni che i ripetuti Colpi di testa possono avere sulla salute di un calciatore. Lo studio, pubblicato sul ‘New England ...

La Tachipirina causa danni gravissimi - uno Studio recente spiega le conseguenze dell’assunzione : La Tachipirina è usata tantissimo e,soprattutto quando una donna è in gravidanza, spesso il ginecologo la prescrive perché è sempre stato considerato un farmaco innocuo. Ma ora, uno studio americano ha ribaltato le notizie su questo farmaco sostenendo che sono già morte due persone . Questa recentissima scoperta pubblicata sul Medical Journal of Australiaha informato che il principio attivo della Tachipirina crea, in chi lo assume, delle ...

Cosa accadde dopo l’estinzione dei dinosauri? Uno Studio fa luce sul post-impatto : Cosa accadde quando, circa 66 milioni di anni fa, un enorme asteroide provocò l’estinzione dei dinosauri? La risposta potrebbe giungere dalle alghe fossili che conservano, come in una scatola nera, la memoria dello storico impatto. Le alghe indicano infatti che tale evento causo l’acidificazione degli oceani, con conseguenze per l’intero ecosistema terrestre e che contribuirono alla scomparsa del 75% delle specie, compresi i ...

Uno Studio tutto napoletano ha mappato le parti più attive del “supervulcano” flegreo : “Volcanic structures investigation through SAR and seismic interferometric methods” è un nome complicato e lunghissimo, e invece dietro c’è un groviglio di eccellenze scientifiche napoletane perfettamente integrate. Uno studio super-partenopeo del supervulcano flegreo, che in sostanza ha permesso di individuare le regioni interne più attive dei Campi Flegrei mediante l’integrazione di indagini geofisiche, della sismicità ...

Stando ad un nuovo studio condotto negli USA, i piani dati senza limiti offerti dai vari operatori telefonici potrebbero non essere così convenienti

“Sei uno stupido”. Detto fatto - panico in Studio : Bianca Guaccero alza la voce : Per un attimo il gelo è calato in studio. Sempre con il sorriso sulle labbra, Bianca Guaccero non è però tipa da farsi passare la mosca per il naso. Lo ha dimostrato in tante situazione e pure nell’ultima puntata di Detto fatto. Bersaglio della bellissima Bianca Guaccero, che nei giorni scorsi aveva risposto agli haters che non smettevano di attaccarla per via della sua presunta magrezza, stavolta se l’è presa con il nuovo acquisto della ...

Così i tweet di Trump agitano i mercati. Uno Studio di Goldman Sachs : Milano. Alla vigilia dei negoziati tra Stati Uniti e Cina (la prima riunione è prevista domani a Washington) Piazza Affari e le Borse europee sono in lieve ripresa (il Ftse Mib guadagna lo 0,4 per cento a metà mattina) dopo il tonfo di ieri, ma mostrano di non credere troppo in un'evoluzione positiv

A un passo dall'utero artificiale. L'Ue stanzia 2 - 9 milioni di euro per uno Studio olandese : Un utero artificiale in grado di ricreare le condizioni biologiche del ventre materno, dal liquido amniotico al battito cardiaco della madre. Per dare a bambini gravemente prematuri – nati addirittura prima delle 22 settimane – una chance di sopravvivenza che oggi è pari a zero. È questo l’obiettivo di un gruppo di ricercatori olandesi, destinatari di un finanziamento europeo da 2,9 milioni di euro. Un obiettivo ...

Fortnite : uno Studio legale contro Epic per aver realizzato consapevolmente un gioco che crea molta dipendenza : Uno studio legale canadese sta preparando una causa legale contro Epic Games, accusando lo sviluppatore di aver realizzato "consapevolmente" un gioco che crea molta dipendenza, Fortnite."Epic Games, quando ha creato Fortnite, per anni e anni, ha assunto psicologi: hanno davvero scavato nel cervello umano e hanno davvero fatto lo sforzo per renderlo un gioco che crea assuefazione", ha dichiarato Alessandra Esposito Chartrand, un avvocato di Calex ...

Andrea Roncato e Stefania Orlando/ "Si sono chiusi nel camerino di uno Studio tv e.." : Andrea Roncato e Stefania Orlando, incontro nel dietro le quinte di un programma tv. "Si sono chiusi nel camerino di uno studio", rivela il settimanale Spy.

Tor Pignattara - nasce Biblioteca Condivisa di Quartiere : 2000 libri donati da cittadini. Teatro Studio uno / LaRocca Fortezza Culturale : Roma – Al suo terzo anno di attività “LaRocca Fortezza Culturale”, libreria, oasi artistica, luogo di incontro e condivisione di Tor Pignattara, inaugura mercoledì 9 ottobre dalle 18.00 la prima Biblioteca Condivisa di Quartiere, creata grazie alla partecipazione e alle donazioni dei libri da parte dei cittadini. Una raccolta preziosa svolta nell’arco dei tre anni di attività de LaRocca in collaborazione con il Teatro Studio Uno che ...

“L’orgasmo femminile uno stratagemma dell’evoluzione” : il nuovo Studio : L’orgasmo femminile potrebbe essere stato un espediente dell’evoluzione per favorire l’ovulazione. È quanto sostiene uno studio pubblicato sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti e realizzato dai ricercatori delle università di Yale e Cincinnati secondo cui è poco probabile che l’orgasmo femminile si sia sviluppato per caso, anche perché è necessario per fini riproduttivi. L’orgasmo ...