Staccare la spina? Se si va avanti così | tema inevitabile Intervista al dem

Il marito ha un incidente - lei non gli vuole Staccare la spina e poi accade qualcosa oltre l’immaginazione : Una coppia di ragazzi di 26 e 27 anni, Danielle e Matt, erano felici insieme e si erano sposati. Un giorno Matt ha avuto un bruttissimo incidente stradale ed è entrato in coma. Dopo un po’ di tempo i medici avevano consigliato a Danielle di staccare la spina ma lei si era fermamente rifiutata e aveva deciso che avrebbe portato il marito a casa e avrebbe continuato a prendersi cura di lui come da promessa di matrimonio che voleva onorare ...

Delrio : “Non sarà il Pd a Staccare la spina al governo - non giochiamo con il futuro degli italiani” : "Chiunque facesse cadere il governo per motivi di calcolo politicante o per trame di palazzo, come purtroppo in questa storia della Repubblica è accaduto troppe volte, se ne assumerebbe la responsabilità davanti agli italiani": così Graziano Delrio assicura sull'affidabilità del Pd. Per quanto riguarda le fuoriuscite dal partito verso Italia Viva di Matteo Renzi, il capogruppo dem alla Camera è fermo: "Il partito resisterà".Continua a leggere

Renzi : «Il rischio elezioni non c’è - non voglio Staccare la spina. Altri verranno con noi» : Il leader: Altri verranno da noi . Il Pd? O è forte e resisterà o finirà come i socialisti francesi

Renzi : "Non voglio Staccare la spina al governo" : “Abbiamo fatto questo governo due mesi fa per evitare l’uscita dell’Italia dall’euro, che senso ha farlo cadere oggi? La legislatura durerà fino al 2023 e questo Parlamento eleggerà il successore di Mattarella. Senza di noi questo governo non sarebbe neppure nato. E il governo deve lavorare, non inseguire fantasmi. Poi se qualcuno vuole andare a votare, lo dica apertamente. Io non voglio”. In una lunga ...

Matteo Renzi : “Non voglio Staccare la spina al governo - eleggeremo il successore di Mattarella” : Matteo Renzi in un'intervista sul Corriere della Sera parla anche del suo partito Italia viva: "La sfida è passare dal partito personale al partito delle persone. Se Italia viva resterà il partito di Renzi potrà puntare nei prossimi mesi a raggiungere il 10%". E sul governo assicura: "Durerà fino al 2023".Continua a leggere

Matteo Renzi ai senatori di Forza Italia : "Nicola Zingaretti pronto a Staccare la spina" : Le voci a Palazzo Madama girano in fretta. Nella mattinata di martedì 22 ottobre, nella Sala Garibaldi mentre si discuteva il dl imprese, si formava una calca di senatori di Forza Italia attorno a Matteo Renzi. L'ex premier - è quanto appreso dall'Adnkronos - oltre a ribadire l'appello lanciato dall

Dodici anni di coma - per i medici non c’è nessuna possibilità - ma il padre non vuole Staccare la spina - si risveglia è dice di aver vissuto con gli angeli : Una storia incredibile e molto toccante quella di Miguel Parrondo un uomo che deve dire grazie alla caparbietà del padre se ora a 62 anni vive ancora. L’uomo ha raccontato la sua esperienza pazzesca al sito ForumLibertas. Nell’intervista. L’uomo era dato per clinicamente morto e i medici avevano intenzione di staccare la spina, ma il padre, dermatologo dell’ospedale, si è sempre opposto. L’uomo aveva 32 anni quando entrò in coma ...

Donna decide di Staccare la spina a malato terminale ma poi si accorge che non è il fratello - che era vivo e vegeto : Aveva creduto che il fratello fosse un malato terminale. La Donna era andata in ospedale e aveva visto l’uomo, che credeva fosse il fratello, immobile e col viso tumefatto, la sorella così aveva deciso di farla finita e porre termine a quell’immane sofferenza. Così la Donna ha deciso di staccare la spina al paziente che riteneva fosse il fratello. L’uomo era ricoverato nel reparto intensivo dell’ospedale St. Barnabas di New ...

Tafida non deve morire : andrà al Gaslini di Genova la bimba a cui i medici inglesi volevano Staccare la spina : Tafida Raqeeb non deve morire: lo ha deciso oggi un giudice dell’Alta Corte britannica accogliendo - a differenza di casi analoghi - il ricorso dei genitori contro la decisione dei medici del Royal London Hospital, dove la bimba di 5 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo aver subito a febbraio un intervento al cervello, di staccare la ventilazione.Lo riportano i media. La famiglia ha chiesto di trasferirla al Gaslini di Genova, ...

Daniela Ferolla dopo l’addio a Linea Verde : “Devo Staccare la spina” : Linea Verde Life, Daniela Ferolla ammette: “Ogni tanto sento il bisogno di staccare la spina” Da qualche settimana è passata dalla domenica al sabato, affiancando Marcello Masi alla conduzione della nuova edizione di Linea Verde Life, dopo l’addio alla versione domenicale di Linea Verde, che ha timonato fino a maggio con Federico Quaranta e Peppone: trattasi di Daniela Ferolla, che in una recente intervista pubblicata sulle ...

Oroscopo della prima settimana di ottobre : il Capricorno deve Staccare la spina : Il mese di settembre è ormai giunto al suo termine, pronto a lasciare spazio ad ottobre, il quale accoglierà nuove posizioni astrali per i vari segni dello zodiaco. L'Oroscopo della settimana compresa fra lunedì 30 settembre è domenica 6 ottobre, si preannuncia particolarmente entusiasmante per alcuni segni, come ad esempio il Toro che sarà finalmente in grado di risolvere alcune situazioni lasciate in sospeso fino ad ora. Per il Capricorno, ...

Paolo Becchi contro Sergio Mattarella : "Grazie - da oggi Renzi può Staccare la spina quando vuole" : "Da oggi è ufficiale: il governo PD- PD+M è sotto ricatto. Renzi potrà staccare la spina quando vuole e comunque un governo sotto ricatto non è un governo. Grazie Presidente della Repubblica! Eppure Lei il 25 agosto era stato informato del fatto che esisteva un'altra soluzione". Paolo Becchi non ris

Londra - bimba di 5 anni tenuta in vita dai macchinari. Medici voglio Staccare la spina : i genitori si rivolgono all’Alta Corte britannica : Una macchina la tiene invita, ma per i Medici è ora di interrompere le cure. Il suo nome è Tafida Raqeeb, ha 5 anni, e dopo una trauma cerebrale è stata ricoverata in gravissime condizioni al Royal London Hospital di Londra. Il suo caso è finito al centro di una disputa legale in Gran Bretagna, arrivata davanti all’Alta Corte britannica: i genitori si sono opposti al parere dei dottori che vorrebbero staccare la spina. La madre e il padre ...

Il tribunale decide oggi se Staccare la spina a Tafida. I genitori : "Dateci una possibilità" : I genitori di Tafida ricorderanno per sempre questa data: 13 settembre 2019. oggi le sorti della loro bambina di cinque anni verranno decise dal tribunale di Londra. Come riporta la BBC, il giudice dovrà decretare se lasciare vivere Tafida o se dare il permesso all’ospedale di staccare la spina dell’alimentatore che le permette di respirare. La bimba è affetta da una malformazione artero-venosa e i medici ...