Squalifiche per bestemmie in Serie A – Il comunicato del Giudice Sportivo

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 28 ottobre 2019)– Stando a quanto riportato dal portale “onefootball”, ilha comminato sanzioni per espressioni blasfeme in campoai calciatori di Parma e Sassuolo. Il portale riporta: “Ilnon ha solo deciso di andarci pesante con Franck Ribery. Oltre ad aver squalificato il francese per tre turni, Opoku e Ranieri per le espulsioni rimediate nella giornata di domenica, ilha infatti sanzionato Denis Vavro, Matteo Scozzarella e Francesco Magnanelli. Questi ultimi due sono stati però squalificati per, come riferisce il. ILIl, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.42 del 26 ottobre 2016) in merito alla condotta del calciatore Francesco Magnanelli (Soc. Sassuolo) ...

TuttoFanta : ?? 6 gli squalificati per la 10° giornata, prova tv per #Scozzarella e #Magnanelli ??? - RobWinwar : #GiudiceSportivo: bestemmie, spinte e oggetti in campo, fioccano squalifiche e ammende per giocatori, allenatori e… - filo_78 : Le squalifiche per blasfemia non hanno alcun senso. Sono applicate in maniera totalmente discrezionale e tanti casi… -