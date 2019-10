Speranza:C.sinistra-M5S è strada giusta

"L'impegno comune tra centroe 5 stelle è per me la. Dobbiamo,insieme,rimettere al centro la questione sociale e affermare la lotta alle diseguaglianze come premessa fondamentale per la crescita di tutto il Paese".Così il ministro,di Leu "La sconfitta in Umbria, anche se ampiamente prevista e con cause locali molto marcate, è stata dura e merita una seria riflessione", afferma. E sostiene: "Trarre conclusioni, in merito a future alleanze, da una singola esperienza sarebbe però un errore".(Di lunedì 28 ottobre 2019)