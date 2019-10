Southampton | la decisione dopo lo 0-9 contro il Leicester | calciatori e staff donano un

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) E’ entrata nella storia la sconfitta delche ha perso 0-9il, una delle peggiori sconfitte nel calcio inglesi.la debacledel club inglese doneranno i loro salari alla Saints Foundation, è stato eguagliato il record di peggiore sconfitta in Premier League. Il manager del club Ralph Hassenhuttl ha dovuto ricostruire il morale della squadra in vista della doppia sfidail Manchester City prima in Coppa di Lega poi in campionato. “La squadra è stata al Staplewood Campus per tutto il fine settimana, e come primo passo ha deciso di voler donare i loro salari alla Saints Foundation, al fine di aiutare il lavoro vitale che è condotto dall’associazione”, si legge nella nota. La fondazione aiuta i bambini, giovani e adulti in difficoltà nella zona di. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per ...

Patty_Scermino : RT @Sport_Mediaset: #Southampton: giocatori e staff donano un giorno di stipendio. La decisione dopo lo 0-9 casalingo contro il #Leicester.… - Sport_Mediaset : #Southampton: giocatori e staff donano un giorno di stipendio. La decisione dopo lo 0-9 casalingo contro il… - Busonzio : RT @FOXSportsIT: Il Southampton perde 9-0 col Leicester Decisione storica della dirigenza ?? -