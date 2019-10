Sos Mediterranée | le foto della nave Ocean Viking in mare da 10 giorni

Migranti : Sos Mediterranee - 'sollevati per assegnazione porto a Taranto' : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) - "Le autorità italiane hanno assegnato alla #OceanViking il porto di Taranto, nel sud Italia, come luogo sicuro. Siamo sollevati dal fatto che i 176 sopravvissuti raggiungeranno un luogo sicuro senza inutili ritardi. Ora ci stiamo dirigendo a nord". Lo scrive la ong Sos

Migranti : Sos Mediterranee - ‘sollevati per assegnazione porto a Taranto’ : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) – “Le autorità italiane hanno assegnato alla #OceanViking il porto di Taranto, nel sud Italia, come luogo sicuro. Siamo sollevati dal fatto che i 176 sopravvissuti raggiungeranno un luogo sicuro senza inutili ritardi. Ora ci stiamo dirigendo a nord”. Lo scrive la ong Sos Mediteranee su Twitter dopo avere appreso dal Viminale che la nave potrà attraccare al proto di Taranto.L'articolo ...

Migranti : Sos Mediterranee - 'Ocean Viking a Messina - siamo sollevati' : Palermo, 23 set. (AdnKronos) - "Dopo una mattinata tempestosa nel #Mediterraneo centrale Sos Mediterranee Italia ha richiesto un porto sicuro per le 182 persone rimaste a bordo della #OceanViking. Le autorità italiane competenti hanno assegnato Messina come porto sicuro. siamo sollevati". Così, su T

Migranti : Sos Mediterranee - ‘Ocean Viking a Messina - siamo sollevati’ : Palermo, 23 set. (AdnKronos) – “Dopo una mattinata tempestosa nel #Mediterraneo centrale Sos Mediterranee Italia ha richiesto un porto sicuro per le 182 persone rimaste a bordo della #OceanViking. Le autorità italiane competenti hanno assegnato Messina come porto sicuro. siamo sollevati”. Così, su Twitter Sos Mediterranee dopo la decisione del Viminale di assegnare Messina come porto sicuro per la Ocean Viking.L'articolo ...

La storia di Ocean Viking - la nave dell'ong Sos Mediterranée : Mauro Indelicato Varata nel 1985, fino allo scorso anno la Ocean Viking è stata utilizzata per il trasporto di piattaforme galleggianti: dal 2019 è invece usata da Sos Mediterranée per le missioni di salvataggio nel Mediterraneo La nave Ocean Viking è un mezzo utilizzato dall’Ong francese Sos Mediterranée, che opera insieme a Medici Senza Frontiere, per navigare nel Mediterraneo e soccorrere barconi in difficoltà. Di recente, la ...

**Migranti : Sos Mediterranee - 'Chiesto porto sicuro per 82 naufraghi Ocean Viking'** : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Una donna incinta di 9 mesi e suo marito sono stati evacuati dalla Ocean Viking a Malta a causa di complicazioni mediche serie. Ancora una volta abbiamo chiesto un porto sicuro per lo sbarco degli altri 82 sopravvissuti". Così, su Twitter Sos Mediterranee.

**Migranti : Sos Mediterranee - ‘Chiesto porto sicuro per 82 naufraghi Ocean Viking’** : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “Una donna incinta di 9 mesi e suo marito sono stati evacuati dalla Ocean Viking a Malta a causa di complicazioni mediche serie. Ancora una volta abbiamo chiesto un porto sicuro per lo sbarco degli altri 82 sopravvissuti”. Così, su Twitter Sos Mediterranee.L'articolo **Migranti: Sos Mediterranee, ‘Chiesto porto sicuro per 82 naufraghi Ocean Viking’** sembra essere il primo su ...