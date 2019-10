Sondaggi elettorali Tecnè | calo importante per Pd e Movimento 5 Stelle

Sondaggi elettorali Tecnè : calo importantei per Pd e Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali Tecnè: calo importantei per Pd e Movimento 5 Stelle Il trend delle rilevazioni demoscopiche dell’ultima settimana con la Lega in crescita e Pd e Movimento 5 Stelle in forte calo erano il prodromo di quanto poi sarebbe successo ieri in Umbria con il centrodestra che ha stravinto le regionali. Anche i Sondaggi elettorali realizzati da Tecnè venerdì 25 ottobre per l’Agenzia Dire davano questo sentore. Secondo la ...

Sondaggi elettorali TP - la coalizione di centrodestra al 49% : Sondaggi elettorali TP, la coalizione di centrodestra al 49% Questa settimana come Termometro Politico abbiamo rilevato nei nostri Sondaggi elettorali oltre alle intenzioni di voto per i partiti anche quelle per le coalizioni, considerando che è ancora in vigore il Rosatellum che implica il voto nei collegi. A livello di singole forze si registra un aumento della Lega che supera il 35% e va al 35,2%, a spese dei principali partiti della ...

Sondaggi politici elettorali : Lega cresce ancora - Salvini nettamente primo tra i leader : La trasmissione di La 7 Coffee Break ha dedicato un ampio spazio agli ultimi Sondaggi relativi al gradimento che i potenziali elettori hanno nei confronti delle forze politiche e alla fiducia che nutrono rispetto ai leader di ciascun partito. I dati registrati da Termometro Politico risultano particolarmente positivi per la Lega e Matteo Salvini, che vedono incrementare i propri numeri. Un dato di fatto importante che arriva in una fase in cui ...

Sondaggi elettorali Sigma : Marche - parte la corsa per le regionali 2020 : Sondaggi elettorali Sigma: Marche, parte la corsa per le regionali 2020 Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona, viene considerata dal 60% dei marchigiani la più indicata a ricoprire la carica di governatore delle Marche. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Sigma Consulting elaborati per il Corriere Adriatico e il Resto del Carlino e realizzati tra il 30 settembre e il 3 ottobre. Dietro a Mancinelli, con il 54% di gradimento si trova ...

Sondaggi elettorali - balzo in avanti per il centrodestra : calano Pd e M5s : Nell'ultimo Sondaggio di Index Research tutte le principali forze di opposizione crescono e in parallelo si registra un calo dei partiti di governo con l'eccezione di Italia Viva, che cresce leggermente. Fa registrare la migliore prestazione Fratelli d'Italia. Tra i temi della rilevazione anche sugar e palstic tax e la questione del contrasto al fascismo.Continua a leggere

Sondaggi elettorali EMG - la Lega fa un balzo dell’1 - 8% - in crollo il M5S : Sondaggi elettorali EMG, la Lega fa un balzo dell’1,8%, in crollo il M5S Come altri istituti anche Emg registra nei suoi ultimi Sondaggi elettorali il balzo della Lega, che si riavvicina ai livelli delle ultime europee. Particolarmente interessante è l’entità dell’aumento del partito di Salvini che cresce di ben l’1,8% in una sola settimana, andando al 33,6%. È soprattutto il Movimento 5 Stelle a soffrire questa ...

Sondaggi elettorali Index : Renzi farà cadere il governo per il 59% italiani : Sondaggi elettorali Index: Renzi farà cadere il governo per il 59% italiani Anche i Sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita e andati in onda il 24 ottobre seguono la tendenza generale di questi giorni: Lega in crescita e Pd e Movimento 5 Stelle con il segno meno. Il Carroccio ha il vento in poppa e incamera mezzo punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione portandosi al 33,2%. Dem e Cinque Stelle perdono ...

Sondaggi elettorali - la Lega cresce e il centrodestra vola : in calo l’area di governo : La supermedia elaborata da Agi e YouTrend evidenzia come i Sondaggi elettorali delle ultime due settimane abbiano premiato la Lega e tutta la coalizione di centrodestra, con un incremento di consensi che permette di staccare di oltre quattro punti percentuali i partiti che formano l'area di governo.Continua a leggere

Ultimi Sondaggi politici elettorali Ixè - picchiata a sinistra - scendono Pd e Italia Viva - lieve calo della Lega - salgono FDI e M5s : Al programma Carta Bianca su Rai 3 sono stati presentati le nuove intenzioni di voto di Ixè. I sondaggi danno il centrodestra in forte vantaggio sul centrosinistra e un M5s, dopo lungo tempo, in lieve crescita. I sondaggi resi noti Ixè hanno evidenziato come i continui litigi tra Pd e Italia Viva stanno nuocendo a entrambi. Il PD è in caduta libera e allo stato attuale è il terzo partito d’Italia al 19,8%, Italia Viva, invece, ...

Sondaggi elettorali Noto : limite pagamento in contanti - italiani contrari : Sondaggi elettorali Noto: limite pagamento in contanti, italiani contrari I Sondaggi elettorali Noto per Porta a Porta del 22 ottobre si allineano, come valori, a quelli di Swg e Tecnè di questa settimana. La coalizione di governo perde l’1,1% rispetto alla rilevazione del 10 ottobre. Complice il passo falso di Partito Democratico (-0,4) e Movimento 5 Stelle (-0,5%). Ora le due forze principali che sostengono il governo Conte sono ...