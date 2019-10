Snowboardcross | azzurri in raduno sullo Stelvio Otto atleti convocati | presenti Moioli e

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Anche per la squadra azzurra dientra nel vivo la preparazione in vista dell’esordio in Coppa del Mondo. La prima tappa stagionale andrà in scena nella località austriaca di Montafon dall’11 al 13 dicembre e sarà importante farsi trovare subito pronti, visto il numero riddi gare nel calendario. Da oggi fino a giovedì 31bresono insul Passo dello, sede ormai consueta per gli allenamenti della Nazionale. Di seguito idal direttore sportivo Cesare Pisoni: Omar Visintin, Tommaso Leoni, Michela, Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari, Sofia Belingheri, Michele Godino e Raffaella Brutto. Troviamo quindi le punte del nostro movimento, con Visintin eche saranno chiamati a confermarsi ai vertici delle rispettive classifiche anche in questa stagione. A coordinare il lavoro deglici saranno invece i tecnici Luca ...

