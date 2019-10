Sistema solare | l’asteroide Igea “promosso” a pianeta

Un telescopio dell’ESO rivela quello che potrebbe essere il pianeta nano più piccolo del Sistema Solare : Alcuni astronomi, usando lo strumento SPHERE dell’ESO installato sul VLT (Very Large Telescope) hanno rivelato che l’asteroide Igea potrebbe essere classificato come pianeta nano. L’oggetto è il quarto per dimensione nella fascia degli asteroidi, dopo Cerere, Vesta e Pallade. Per la prima volta, gli astronomi hanno osservato Igea con una risoluzione sufficientemente elevata da studiarne la superficie e determinarne la forma e ...

Il Sole e lo Spazio interstellare : pressione elevata ai confini del Sistema Solare : Si trova a oltre 14 miliardi di chilometri di distanza ed è molto difficile da studiare: la remota protagonista di un nuovo studio pubblicato su The Astrophysical Journal è una regione di confine del Sistema Solare, nota come elioguaina (heliosheath). Le sue dinamiche – spiega Global Science – rivestono particolare interesse per la comunità scientifica, soprattutto per capire come il Sole interagisca con lo Spazio interstellare. Gli ...

Pianeta X : Potrebbe essere un buco nero ai confini del Sistema solare : Secondo uno studio, il Pianeta x Potrebbe essere un buco nero. L’affascinante e cercatissimo Pianeta X o Pianeta Nove Potrebbe essere un mini buco nero situato ai margini del nostro Sistema solare dove sta manipolando le direzioni dei pezzi di ghiaccio che circondano il nostro sole. Questo Potrebbe spiegare le anomalie delle orbite di oggetti […] L'articolo Pianeta X: Potrebbe essere un buco nero ai confini del Sistema solare sembra ...

Spazio : 2I/Borisov - un visitatore intergalattico nel Sistema Solare : Lo scorso 30 agosto Gennady Borisov un astronomo dilettante, ha osservato un oggetto simile a una cometa dall’Osservatorio Margo, in Crimea. Successivamente – riporta Global Science – l’oggetto è stato scrutato da altri telescopi e osservatori che sono stati in grado di calcolarne l’orbita preliminare e di confermare la sua provenienza interstellare. L’oggetto, denominato 2I/Borisov in onore del suo scopritore, è il secondo di tipo ...

Sì - c’è un oggetto interstellare a spasso per il nostro Sistema solare e si chiama 2I/Borisov : La prima immagine della prima cometa interstellare. La cometa è il centro bianco e luminoso (foto: Gemini Observatory/Nsf/Aura) Non ci sono più dubbi. La cometa C/2019 Q4 (Borisov), affacciatasi nei nostri cieli di agosto all’interno del Sistema solare – e attualmente vicina alla posizione apparente del Sole – è “in maniera inequivocabile” un oggetto interstellare, ovvero proveniente dall’esterno del Sistema solare. E per la ...

Loki - il Vulcano più potente del Sistema solare sta per eruttare : L’ERUZIONE VULCANICA PIÙ SPETTACOLARE DEL Sistema Solare È SU UNA LUNA DI GIOVE Tre gigantesche eruzioni, tra cui una delle più luminose mai osservate nel Sistema Solare, sono state riprese nell’arco di due settimane tra agosto e settembre su Io, una delle lune di Giove. Un numero sorprendentemente alto per fenomeni di queste dimensioni. Giungono […] L'articolo Loki, il Vulcano più potente del Sistema Solare sta per eruttare sembra essere ...

Ecco cosa sappiamo finora sulla cometa interstellare che si sta dirigendo verso il nostro Sistema solare : (foto: Nasa) Tra migliaia di comete e milioni di asteroidi, l’unico oggetto esterno al nostro Sistema solare che abbiamo conosciuto fino ad oggi è il famosissimo Oumuamua. Ma, come vi avevamo raccontato solamente pochi giorni fa, un altro strano oggetto celeste ci è venuto a far visita forse da un mondo lontano. Si tratta di una cometa chiamata C/2019 Q4, scoperta lo scorso 30 agosto dall’astronomo Gennady Borisov, e analizzata dal ...

Le prime immagini del presunto visitatore interstellare entrato nel Sistema solare : Il Telescopio Gemini North e gli strumenti del Virtual Telescope Project guidato da Gianluca Masi hanno catturato le prime, straordinarie immagini di C/2019 Q4 (Borisov), il secondo - presunto - visitatore interstellare mai intercettato. Molto probabilmente si tratta di una cometa, dato che mostra una caratteristica coda di gas e polveri.Continua a leggere

Dopo Oumuamua - un altro misterioso visitatore interstellare a spasso nel Sistema Solare : Oumuamua, il misterioso visitatore interstellare scoperto nell’ottobre 2017, potrebbe non essere l’unico ad aver attraversato il Sistema Solare. Di recente – riporta Global Science – è stato individuato un secondo oggetto a spasso nel nostro Sistema planetario che si pensa possa provenire da molto lontano. L’oggetto celeste, chiamato C/2019 Q4 ha un’orbita fortemente iperbolica e sembra provenire dalla direzione del piano galattico ...

Misterioso oggetto interstellare forse entrato nel Sistema solare : si sta avvicinando : Grazie al suo telescopio l'astronomo dilettante Gennady Borisov ha scoperto un Misterioso oggetto a circa tre Unita Astronomiche di distanza dal Sole. In base alle prime misurazioni si tratterebbe di un oggetto interstellare, proveniente dalla direzione della costellazione di Cassiopea. Si tratterebbe del secondo di questo tipo mai rilevato, dopo il "sigaro spaziale" Oumuamua intercettato nel 2017.Continua a leggere

Tutte le comete del Sistema solare nate nello stesso posto : la nuova - affascinante teoria : Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati olandesi ha teorizzato che Tutte le comete presenti nel Sistema solare potrebbero essere nate nello stesso luogo, un'area del disco protoplanetario attorno al giovane Sole in cui il monossido di carbonio diventa ghiaccio. Gli scienziati sono giunti alle loro conclusioni applicando modelli chimici a 14 distinte comete.Continua a leggere