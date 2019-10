Sila Piccola | nuova concreta speranza per la stazione sciistica abbandonata

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) E’ proprio il caso di dirlo, in fondo c’èper tutti! E’ questa la “morale della favola” mista, peraltro, ad un positivo sentimento di stupore e apprezzamento che ci pervade dopo aver appreso e partecipato alla conferenza stampa sul progetto di riqualificazione e sviluppo “Ciricilla per tutti” tenutosi venerdì 25 u.s. presso i locali del Ristorante “La Terrazza” del Villaggio Cutura di Taverna in. Diciamoci la verità, se all’ordine del giorno vi era il tema di Ciricilla non potevamo certo mancare noi unici portabandiera, a partire dal non più vicinissimo anno 2012, della battaglia per la rinascita dell’impianto. Perché unici? Perché in questi anni nessuno ha trattato come noi questo caso, perché in questi anni nessuno mai ci ha detto e chiesto nulla come se gli articoli fatti non fossero stati scritti, perché nessuno in questi anni ci ha spiegato il motivo del ...

Ale__Tarantino : @laelis_b Dipende da cosa ti va di fare... tra Sila (Grande e Piccola) e Aspromonte puoi fare montagna sia per escu… -