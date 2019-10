Sicilia | Musumeci | ' Philippe Daverio ha offeso i siciliani con toni razzisti | si scusi'

Maltempo Sicilia - Musumeci : “Dichiareremo lo stato di calamità” : “Ho convocato per mercoledì la giunta regionale e in quella sede dichiareremo lo stato di calamita’ per i territori colpiti dal Maltempo”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci oggi ad Ispica, a margine dei sopralluoghi effettuati nelle zone colpite dalle piogge di ieri che hanno provocato danni ingenti alla colture. “Tutto quello che la Regione potra’ fare – ha aggiunto il ...

Maltempo : Sicilia - Musumeci 'interventi immediati su infrastrutture danneggiate' : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "La Regione interverrà immediatamente, senza bisogno di aspettare provvedimenti da Roma, per riparare le infrastrutture danneggiate, e che sono già in fase di verifica, attraverso la Protezione civile e la Struttura contro il dissesto idrogeologico". Lo ha assicurato i

Maltempo Sicilia - Musumeci : stato di calamità per la Regione : Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, si recherà nelle prossime ore nel Siracusano e nel Ragusano, sui luoghi colpiti dal nubifragio di questa notte. Ad accompagnarlo il capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti. Il governatore ha già sentito, in mattinata, i sindaci di Rosolini e Ispica, con i quali, nel pomeriggio, farà il punto della situazione. “Al di là dei danni materiali, che appaiono essere notevoli ...

Sicilia - la Regione continua a puntare forte sui cavalli : altri 5 milioni e mezzo per la tenuta nella città del governatore Musumeci : Per il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci quella proposta andava discussa “urgentemente”. E in effetti, è stata prevista al primo punto all’Ordine del giorno dell’ultima giunta di governo. E la giunta ha subito detto di sì: ecco altri cinque milioni e mezzo per la tenuta di Ambelia, nuovo paradiso dei cavalli, nell’Isola dei debiti e dei disavanzi. Che cos’è Ambelia? È una struttura situata nel territorio di Militello Val di ...

Sicilia : Catanzaro (Pd) - 'isola bellissima di Musumeci è diventata brutto anatroccolo' : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - "A due anni di distanza dall’insediamento, il libro dei sogni del presidente Musumeci, che in campagna elettorale prometteva una 'Sicilia bellissima', si è trasformato nel diario del 'brutto anatroccolo'. L’incapacità del presidente di relazionarsi con il parlamento, p

Sicilia : Musumeci firma piano paesaggistico Messina : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha riadottato il piano paesaggistico di Messina entro il termine del 27 ottobre fissato dalla sentenza del Tar che aveva annullato il decreto di approvazione del piano varato dal precedente esecutivo. Col provvedimen

Sicilia : M5S - ‘milioni per Ambelia - Musumeci ritiri delibera’ : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) – “Ora ne siamo certi: diventerà Bellissima. Ovviamente non parliamo della Sicilia, sempre più con le pezze al sedere grazie anche a questo esecutivo che non riesce a cavare un ragno dal buco, ma di Ambelia, la tenuta del paese di Musumeci per la quale, chissà come, i soldi si trovano sempre e comunque e, per giunta in fretta, in un momento in cui di soldi non ce n’è per nessuno e si è costretti a ...

Sicilia : Musumeci - 'a chi verrà dopo consegnerò Regione diversa' : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - "consegnerò a chi verrà dopo, se altri verranno dopo, una Regione diversa da quella che ho trovato". Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci all'Ars.

Sicilia : Legambiente - 'da Musumeci messaggi ambigui su pianificazione paesaggistica' : Palermo, 21 ott. (Adnkronos) - "Sulla pianificazione paesaggistica bisogna essere seri, rigorosi e responsabili". A dirlo è il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna che aggiunge: "Forse la preoccupazione degli ambientalisti nasce anche e soprattutto dagli ambigui messaggi che il preside