Si pareggia a Ferrara Un torbato | per favore Mezzo pieno

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 28 ottobre 2019) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 8° GIORNATA Loro un po’ ci provano. A renderlo interessante il campionato. Ma le altre manco osano. Vanno a Lecce e lasciano a casa il Toy Boy. Svuotato mentalmente, la motivazione. Sor Polpetta ci prova. Manda in campo addirittura Danilo. Ci prova anche la sorte. Col Gordo che si spacca la testa. E col Piccolo Principe che si stira la coscia. E senza di lui – si sa – non è la stessa cosa. Ci prova ancora De Ligt. Stavolta le sue mani sono proprio da rigore. Ci prova il Berna. Che si mangia un paio di gol. E conferma un sospetto eretico. Sarà anche dotato tecnicamente e fisicamente. Ma questo qui a pallone non sa proprio giocare. Cosa devono fare di più? A renderlo interessante sto campionato. Tutti a San Siro per il sorpasso. E se segna persino Candreva, vuol dire che le stelle dicono sì. I Suninter sono primi. Ma dura due minuti, l’ebbrezza. Yann ...

