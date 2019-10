Short track | Coppa del Mondo 2019-2020 | il grande ritorno di Arianna Fontana Sognando il

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Questo fine settimana ricomincia ladeldi. L’edizioneparte da Salt Lake City, per poi restare sempre in Nord America in quel di Montreal (8-10 Novembre). A fine mese poi il trasferimento in Asia con le due tappe di Nagoya e Shanghai. A Gennaio del prossimo anno poi le tappe europee a Bormio, Dresda e Dordrecht, che faranno da trampolino per i Mondiali di Seoul dal 13 Marzo. La squadra azzurra è partita in direzione Salt Lake City e con essa era presente anche. La valtellinese sarà dunque subito sul ghiaccio fin dalle prime prove di, ma è ancora da capire quanto e come verrà utilizzata dallo staff tecnico in questo inizio di stagione. Possibile chepossa disputare anche solo le staffette, dedicandosi più avanti alle prove individuali, ma i dubbi verranno sciolti in maniera definitiva solo in prossimità delle ...

