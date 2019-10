Serie A | Serie B e calcio internazionale in arrivo su DAZN

Call of Duty : Modern Warfare per PS4 Pro - il miglior titolo della Serie : Call of Duty: Modern Warfare è un franchise, sottoserie di Call of Duty, con una longevità da invidiare che pochi titoli hanno. Lo abbiamo giocato in lungo e in largo e possiamo dire che è un titolo che farà parlare molto di sé e per molto tempo. Trama In Call of Duty: Modern Warfare i giocatori verranno immersi in una drammatica e viscerale trama, basata sulle instabilità geopolitiche internazionali dei nostri giorni, con protagonisti tre ...

Basket femminile - le migliori italiane della 4a giornata di Serie A1. Sara Bocchetti top scorer - molto bene Nicole Romeo ed Ilaria Milazzo : Andiamo a vedere quali sono state le migliori giocatrici italiane della quarta giornata della Serie A1 di Basket femminile Sara Bocchetti: miglior marcatrice azzurra della quarta giornata. Una super prestazione nella vittoria della sua Vigarano contro Battipaglia. Per la nativa di Napoli ci sono 24 punti a referto, con il 50% da tre punti. llaria Milazzo: ormai è una certezza in questo riepilogo delle migliori italiane della ...

«Watchmen» - la Serie tv in streaming in italiano. Primo episodio - introduzione : Dopo un esordio in inglese, arriva stasera anche in italiano Watchmen, la serie tv vigilantes vs terroristi in salsa comics di HBO che sta già facendo discutere tutto il mondo per motivi molto simili a quelli che accalorano tanto il pubblico quando si parla del film Joker. No, non c'è qui un attore degno di rivaleggiare con un Joaquin Phoenix, ma c'è un trattamento molto realistico, violento e cupo di un mondo nato nei e ...

Belen realizzo il mio sogno sarò in una Serie su Netflix : Belen Rodriguez ha affrontato diverse prove in tv e ora sta per prendere parte a una serie per Netflix. Un sogno che si realizza, una “promozione” che per la Rodriguez arriva dopo anni di preparazione: “Sto per realizzare un sogno – ha svelato Belen al settimanale argentino “LasRosas” – Ha a che fare con un progetto che stiamo concretizzando e completando: una serie per “Netflix”…”. Nelle numerose esperienze sul piccolo schermo quella che ...

La Serie See di Apple TV+ non è Il Trono di Spade - Jason Momoa : “Dimenticate Khal Drogo” : Guardando il trailer, la serie See di Apple TV+ potrebbe avere elementi in comune con Il Trono di Spade, ma Jason Momoa ha assicurato che si tratta di due prodotti molto diversi. Nel suo nuovo show, l'attore interpreta Baba Voss, il leader di una tribù post-apocalittica. Quando un virus letale ha ucciso la maggior parte della popolazione, i pochi sopravvissuti cercano di adattarsi in un mondo in cui ognuno vive in assoluta cecità - tranne due ...

Il Molo Rosso 2 - video trailer e data d’uscita dell’ultima stagione della Serie : Il Molo Rosso 2 debutta nel 2020 e saluterà il pubblico con l'epilogo della misteriosa storia della doppia vita di Oscar: quella che sarà l'ultima stagione della serie, dal titolo originale El Embarcadero, ha già una data d'uscita in Spagna, fissata per gennaio del prossimo anno (e presumibilmente qualche mese dopo anche in Italia, su Rai2). L'annuncio è arrivato col primo trailer della seconda ed ultima stagione, che mostra le protagoniste ...

#SerieATwitterClub - Lecce-Juventus è la sfida più discussa : Frenano le big di Serie A nella nona giornata di campionato, che ci riporta al #SerieATwitterClub di IQUII Sport, una panoramica sul turno andato in scena nel weekend, che mette in evidenza le partite più discusse su Twitter. Il match più twittato è stato proprio il pareggio del “Via del Mare” di Lecce, tra i […] L'articolo #SerieATwitterClub, Lecce-Juventus è la sfida più discussa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Casting per una fiction televisiva curata da Cineworld Roma e per una web Serie : Casting attualmente aperti e curati da Cineworld Roma, finalizzati alla ricerca di figure attoriali (per piccoli ruoli e come figuranti speciali), per la realizzazione di una fiction importante per la televisione. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di figure varie, sia di adulti che di minorenni, per la realizzazione di una serie interessante destinata al web e correlata alle attività della Nuova Accademia di Belle Arti di ...

Watchmen - arriva su Sky Atlantic la Serie sequel del fumetto. Robert Redford è il presidente degli USA : Robert Redford - Watchmen Una realtà alternativa, ma ambientata ai giorni nostri, fa da sfondo a Watchmen, la nuova serie HBO in partenza stasera su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) alle 21.15, dopo il debutto in versione sottotitolata di una settimana fa a 24 ore dalla messa in onda a stelle e strisce. Ispirata al fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons, la narrazione è strutturata in 9 episodi. Wathchmen: la trama 34 anni dopo gli avvenimenti ...

L’ucronia è la nuova tendenza delle Serie tv : https://www.youtube.com/watch?v=HZS9M52Bd_w Chi ricorda il film tarantiniano Bastardi senza gloria, dove i protagonisti (spoiler!) riescono a far fuori Hitler? Oppure il cult 2009: Lost Memories, nel quale il Giappone si è alleato con gli Usa durante il secondo conflitto mondiale, o ancora il bellissimo Alba rossa ambientato in un’America degli anni ’80 invasa dai comunisti? Sono tutte ucronie, ovvero storie basate su versioni ...

Softball - il Consiglio Federale approva le date e la formula della Serie A1 2020 a 10 squadre. Pause per Europei e Olimpiadi : Il Consiglio Federale della FIBS ha dato forma definitiva alla stagione 2020 della Serie A1 di Softball. Sarà un’annata caratterizzata da due grandi interruzioni: la prima è legata agli Europei che si giocheranno in Friuli Venezia Giulia nel mese di giugno, la seconda alla pausa per la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dato che il gruppo italiano partirà il 10 luglio. La Serie A1 sarà a dieci squadre, rimanendo a girone unico, e ...

Dracula - il primo trailer della Serie da creatori di Sherlock per BBC e Netflix : Dracula, il primo teaser della serie dai creatori di Sherlock, prodotta da BBC One e Netflix, che rilascerà la serie in tutto il mondo (Regno Unito escluso). La BBC ha rilasciato il primo teaser di Dracula, la serie prodotta dai produttori di Sherlock, Steven Moffat e Mark Gatiss, che nasce da una co-produzione tra BBC e Netflix, che rilascerà la serie nel resto del mondo. Ancora non sappiamo quando la serie andrà in onda (in Italia arriverà su ...

5 Serie horror in binge watching per una serata di Halloween perfetta : I giorni intorno ad Halloween corrispondono sempre più spesso alle date di lancio di film e serie di genere horror: Le terrificanti avventure di Sabrina l’anno scorso ha visto la luce (ehm, il buio) su Netflix propri in occasione dei giorni che celebrano i mostri, What We Do in the Shadows, dark comedy su una famiglia di vampiri, debutta su Fox il prossimo 31 ottobre. È anche il periodo giusto per entrare nello stato mentale ideale per ...