Serie A | la TOP 11 di CalcioWeb della 9^ giornata | Muriel e Ilicic assoluti protagonisti

Stop Juve - Inter e Napoli. La Serie A è vivissima ma la Champions è un serio problema : La buona notizia che arriva dalla nona di Serie A è che il campionato non è per nulla finito. Inter e Napoli hanno certamente perso l'occasione per avvicinare la capolista Juve, ma il primato della Serie A non è inattaccabile come forse qualcuno cominciava a credere. La Champions penalizza le formazioni più importanti a favore di quelle che non disputano il torneo continentale. Il dispendio di energie fisiche e psicologiche imposte dalla ...

Serie A - Atalanta a valanga - Napoli stop : 16.58 L'Atalanta travolge 7-1 un'Udinese in dieci e rosicchia punti a Juve e Inter. Solo pareggio per il Napoli a Ferrara. Pari anche tra Torino e Cagliari. Atalanta-UDINESE 7-1 SPAL-Napoli 1-1 TORINO-CAGLIARI 1-1 ROMA-MILAN ore 18 FIORENTINA-LAZIO ore 20.45 BOLOGNA-SAMPDORIA 2-1 (ore 12.30) H.VERONA-SASSUOLO 0-1 (venerdì) LECCE-JUVENTUS 1-1 (sabato) INTER-PARMA 2-2 (sabato) GENOA-BRESCIA ...

Squalificati Serie C - Reggina stangata : inibizione Taibi - stop De Rose e multa salata : Squalificati Serie C – Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo il turno di terza Serie italiana andato in scena nel weekend. Costa caro il derby alla Reggina. Inibiti il ds Taibi, il team manager Patti e il dg Gianni, fermato un turno De Rose e multata la società. Di seguito l’elenco dei soggetti sanzionati. CALCIATORI 2 GIORNATE Arrighini (Alessandria) Mane (Fermana) Zamparo (Rimini) 1 GIORNATA Riva (Albinoleffe) Rolando ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 ottobre 2019 : Il finale di Rosy Abate 2 la Serie piega Tale e Quale e Show nel trending topic : Auditel 11 ottobre 2019, Rosy Abate 2 raggiunge più di 15.000 Tweet nell'ultima puntata Rosy Abate 2 la serie chiude la stagione conquistando letteralmente in trending topic italiano. L’hashtag ...

Conte : “Club lavorino con Nazionale. Serie A? Credere non costa nulla - ma la Juve è al top” : “L’Italia ha iniziato un percorso. Mancini e il suo staff stanno facendo bene, c’è da essere ottimisti, perché ci sono tanti ragazzi giovani che hanno bisogno di giocare e di fare esperienza nelle varie competizioni. Il percorso è iniziato nel migliore dei modi, con giocatori promettenti”. Sono le parole del tecnico dell’Inter Antonio Conte intervenuto durante il Festival dello Sport di Trento. “I club ...

Le migliori Serie tv distopiche - da Black Mirror a The Handmaid’s Tale : Chi potrebbe darci torto se dicessimo che la realtà attuale è davvero orribile? Nessuno, forse, ma la letteratura, il cinema e la televisione non perdono occasione per suggerire che potrebbe andar peggio. Ce lo fanno notare raccontando di società in cui correnti politiche, innovazioni tecnologiche o fenomeni sociali deragliano al punto da tratteggiare scenari insopportabilmente opprimenti, insidiosi ed estremi. In una parola, distopici. Le ...

«Top Boy» - Netflix. La Serie crime di Drake è come una «Gomorra» UK ed è super : Nelle periferie di Londra i boss non li chiamano boss. Nel linguaggio della mala locale gli calza meglio l'espressione top boy, dove è proprio il sostantivo boy, ragazzo, a far riflettere: il crimine di strada all’ombra dello Shard è infatti sempre più materia di giovani e giovanissimi, come raccontano le cronache e come fa, di riflesso, la nuova serie di Netflix, Top Boy, una sorta di Gomorra Made in UK, prodotta dal ...

Boom di prestiti in Europa - Serie A al top tra 2009 e 2019 : prestiti top 5 campionati europei – La formula del prestito è una tradizione ormai consolidata del mercato dei trasferimenti. Si tratta di una possibilità che consente ai grandi club di far fare esperienza ai propri giovani, e alle società con meno disponibilità finanziaria di avere a disposizione risorse per la stagione. Ma come si è […] L'articolo Boom di prestiti in Europa, Serie A al top tra 2009 e 2019 è stato realizzato da ...

Serie A - la TOP 11 di CalcioWeb della 7^ giornata : Paquetà ed Higuain ingressi d’oro - Milenkovic giganteggia : Prosegue la rubrica di CalcioWeb sulla TOP 11 di Serie A. Anche questa settimana, la nostra redazione ha scelto i migliori calciatori di giornata che si sono distinti per gol, prestazioni importanti o giocate decisive. Il settimo turno è andato in archivio con il big match di ieri sera di San Siro che ha visto la Juve vincere nel finale: Higuain, ancora una volta (come due anni fa), il mattatore. In porta la copertina è di Olsen. ...

Serie A - la TOP 11 di CalcioWeb della 6^ giornata : qualcuno fermi Gomez - Castrovilli e Ribery scatenati : La Serie A inizia ad entrare nel vivo, con il posticipo di ieri si è conclusa anche la sesta giornata del massimo campionato italiano. Turno pieno di gol e spettacolo, con diversi calciatori che come ogni settimana si sono distinti per giocate e prestazioni importanti. CalcioWeb ha scelto, dunque, la TOP 11. Andiamola ad analizzare. Nonostante una grande prestazione, ed una numerosissima Serie di parate, nulla ha potuto Berisha contro la ...

CIES - record di possesso palla : Bologna al top in Serie A : Serie A record possesso palla – Grazie alla collaborazione con InStat, il CIES Football Observatory ha realizzato un’analisi sulle prestazioni delle squadre appartenenti a 35 competizioni europee. Nel suo studio settimanale, il CIES ha elaborato una classifica con i record di possesso palla negli incontri fin qui disputati nei vari campionati nazionali. Il dato è […] L'articolo CIES, record di possesso palla: Bologna al top in Serie ...

Classifica spettatori Serie B e C : Reggina-Catania top - bene Livorno e Benevento : La speciale Classifica spettatori in Serie B e Serie C continua a fornire sorprese agli amanti dei numeri e delle statistiche. In questo weekend c'è stato uno stadio che ha guadagnato la corona di vincitore incontrastato per quanto riguarda gli spettatori sugli spalti: Reggina-Catania, gara di Serie C. I calabresi hanno vinto un match importantissimo contro il Catania, grazie al gol di Corazza al 48'. Un gol che non solo vale 3 punti ma vale ...

Ascolti TV | Social Auditel 27 settembre 2019 : Tale e quale show avanti ma Rosy Abate 2 la Serie riduce le distanze nel trending topic : Social Auditel 27 settembre 2019, Rosy Abate riduce le distanze da Tale e quale show, è testa a testa nel trending topic Secondo duello del venerdì sera Social tra Rosy Abate 2 la serie e Tale e quale ...