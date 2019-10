Screenshot Google Pixel 4 Pixel 4 XL

L’editor per la modifica degli Screenshot dell’App Google si rinnova : ora è bello e funzionale : Nel febbraio 2018 un editor di foto fu integrato in una versione beta della Ricerca Google e dopo un anno e mezzo di silenzio questa funzionalità è riemersa con un'interfaccia utente rinnovata che ora è disponibile nella versione stabile dell'App Google con una barra in basso che include uno strumento di modifica e i pulsanti per il foglio di condivisione, Google Lens e un suggerimento di condivisione. L'articolo L’editor per la modifica ...