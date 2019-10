Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Giustifica la prestazione e il pareggio dela Ferrara, Mariosul Corriere della Sera, parlando di unstanco Non dareiai pareggi di Juve, Inter e. Erano stanchi Inter eIn una giornata dove da più parti piovono critiche sulla formazione di Ancelotti e sul giudizio giudicato troppo benevolo del mister a fine partita, l’editorialista del Corriere non fa drammi, solo un’esortazione all’Atalanta Fossi l’Atalanta proverei a vincere questo campionato. Non ha tutti i mezzi individuali, ma è la sintesi ideale del nostro calcio”. L'articolo: “Ilnon ha, ilera stanco” ilsta.

napolista : #Sconcerti: “Il pari non ha molta importanza tecnica, il #Napoli era stanco” Forse l’unico, insieme ad #Ancelotti,… - MPAPA090 : RT @aleale1967: Caro Sconcerti, quindi potremmo dire che NONOSTANTE IL REGOLAMENTO il rigore di Deligt non c era? #bipolarismo - AdolfoCrotti : @paolobocciarel1 Tra 3 anni sarà un ??!!!! Il fenomeno e' come Sconcerti?? -