Sci alpino | Federica Brignone e compagni già al lavoro sullo Stelvio dopo la tappa di

Fonte : sportfair

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Soelden è già il passato:, Goggia e Bassino subito a. Raduno anche per gli slalomisti I due giganti disputati nel weekend a Soelden,di apertura della Coppa del mondo 2019/2020 rappresentano il passato per le donne e gli uomini azzurri, tornati già a lavorare in vista dei prossimi impegni stagionali. Da domenica 27 ottobre infatti, Sofia Goggia,Brigonone e Marta Bassino, si stanno allenando sul Passo delloina dei tecnici Luca Giovanni Rulfi, Daniele Simoncelli, Marcello Tavola e Luigi Devizzi. Le tre atlete resteranno sul ghiacciaio fino a martedì 29 ottobre: un’ottima occasione per migliorare la condizione fisica ed arrivare così al prossimo gigante di Killington (Usa), in perfetta forma. Mandred Moelgg, Simon Maurberger e Riccardo Tonetti, invece, sono rimasti nella località austriaca per allenarsi con il ...

LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino: Coppa del Mondo 20 su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - OA_Sport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2019-2020: più ombre che luci per l’Italia nei giganti di Soelden - aquila1968 : Sci alpino, Coppa del Mondo 2019-2020: più ombre che luci per l’Italia nei giganti di Soelden -