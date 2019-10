Scatta lo stop al reddito di cittadinanza per una famiglia su dieci

Fonte : laprimapagina

(Di lunedì 28 ottobre 2019) E’to loaldiper unasu, all’incirca 100 mila nuclei dei 943 mila

lillidamicis : Scuola. Stop ai cellulari in classe, scatta l`obbligo di consegnarli all´ingresso - alessiocaiaffa : Tangenziale di Napoli, stop ai pedaggi per lavori: scatta la cassa integrazione - franperrotta : Scuola. Stop ai cellulari in classe, scatta l`obbligo di consegnarli all´ingresso -