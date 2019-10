Scacchi | Europei a squadre 2019 | Italia sconfitta in entrambi i tornei Alla vigilia del

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Si conclude oggi la prima parte deglidiin corso di svolgimento a Batumi, che osserveranno nella giornata di domani un giorno di riposo prima di ripartire con i quattro turni conclusivi. Non arrivano buone notizie per l’, che cede sia con la Nazionale Open che con quella femminile. In quest’ultimo caso, le azzurre incappano nella secondaconsecutiva, dopo tre successi in serie, ma anche questa volta il punteggio è di 1.5-2.5 contro il più quotato Azerbaigian. In primaera arriva una patta a ritmi piuttosto blandi tra Marina Brunello e Gunay Mammadzada, ma per l’le cose si fanno irrecuperabili nelle ultime due. Daniela Movileanu, in uscita da un non comunissimo seguito della Variante Ungherese della Difesa Siciliana con il Nero, già all’undicesima mossa finisce in seri problemi di posizione, che la portano ...

