San Siro | sì condizionato del consiglio comunale | «Ma non si abbatta il Meazza»

L’Inter pareggia 2-2 a San Siro con il Parma e resta dietro alla Juventus : Sorpasso in classifica sfumato. L’Inter pareggia 2-2 a San Siro con il Parma e resta dietro alla Juventus. Primo tempo

Biglietti in prevendita per il concerto di Salmo a San Siro a giugno 2020 : Il concerto di Salmo a San Siro è l'unica data italiana del rapper sardo dopo il tour mondiale che avvierà il 16 marzo del 2020 e con date che terrà lungo tutto il continente. Lo spettacolo è previsto per il 14 giugno, con Biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. I Biglietti sono già in prevendita e saranno consegnati secondo le modalità abituali, con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo ...

L’Inter attende il Parma a San Siro : match live su Sky : L’Inter ha perso da poco la testa della classifica, ma punta a voler insidiare fino alla fine la Juventus nella lotta per il titolo. La formazione di Antonio Conte, reduce da un successo importante in Champions League contro il Borussia Dortmund, ora torna a concentrarsi sul campionato con tre gare in programma in pochi giorni: […] L'articolo L’Inter attende il Parma a San Siro: match live su Sky è stato realizzato da Calcio e ...

Salmo sarà in concerto a San Siro a giugno 2020 : ecco i prezzi dei biglietti : Data U-N-I-C-A The post Salmo sarà in concerto a San Siro a giugno 2020: ecco i prezzi dei biglietti appeared first on News Mtv Italia.

BRUCE SPRINGSTEEN - "NON DEMOLITE San SIRO"/ Il film del Boss oggi al Festival di Roma : San Siro non deve essere demolito, dice BRUCE SPRINGSTEEN in una intervista. E annuncia il suo primo film da regista Western Stars

Nuovo San Siro - il 64% dei milanesi a favore dello stadio : Nuovo San Siro sondaggio – Ipsos Italia, azienda leader nel settore delle ricerche di mercato, ha realizzato un sondaggio sul Nuovo stadio che Milan e Inter puntano a costruire nell’area di San Siro. Il sondaggio, che si sviluppa sulla città di Milano, sul Nuovo stadio e sui due progetti per la sua realizzazione, ha fornito […] L'articolo Nuovo San Siro, il 64% dei milanesi a favore dello stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

San Siro - Sala apre all’ipotesi di due stadi con funzioni diverse : «Non mi convinceva» l’ipotesi di due stadi vicini, «se la destinazione fosse stata la stessa. Ora mi pare che stiano ragionando nell’ottica di conservare il Meazza anche come impianto sportivo, ma non solo». Così ha parlato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la possibilità che San Siro non venga abbattuto, se Milan e Inter […] L'articolo San Siro, Sala apre all’ipotesi di due stadi con funzioni diverse è stato ...

San Siro Verde chiede il vincolo paesaggistico sul Meazza : Sono giorni caldi per quanto riguarda il nuovo stadio di Milan e Inter. Giorni che serviranno a capire se c’è una maggioranza pronta a votare sì al pubblico interesse con tutte le riserve del caso. Come riporta “Il Corriere della Sera”, la divisione nel Consiglio comunale è ampia e trasversale. Anche all’interno del Pd. Carlo […] L'articolo San Siro Verde chiede il vincolo paesaggistico sul Meazza è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Nuovo San Siro - verso un sì condizionato dal Comune : Il Consiglio comunale si prepara a un sì condizionato al progetto di Milan e Inter sul Nuovo San Siro. Stesso parere espresso dalla Conferenza dei servizi nei giorni scorsi, ma in questo caso si tratterà del primo atto di un giudizio “politico”. Come riporta “Il Corriere della Sera”, toccherà poi alla giunta mettere la parola […] L'articolo Nuovo San Siro, verso un sì condizionato dal Comune è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

San Siro - dal Comune nodi cemento - canone e Meazza : Lunedì il Consiglio comunale di Milano si riunirà, come riporta l’Ansa, per discutere mozioni e ordini del giorno presentati dai partiti sul tema del nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero realizzare sull’area di San Siro, con relativo abbattimento della attuale struttura. Dal Consiglio comunale usciranno le linee guide che poi permetteranno alla giunta di […] L'articolo San Siro, dal Comune nodi cemento, canone e Meazza è ...

San Siro - dal Comune nodi su cemento - canone e Meazza : Lunedì il Consiglio comunale di Milano si riunirà, come riporta l’Ansa, per discutere mozioni e ordini del giorno presentati dai partiti sul tema del nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero realizzare sull’area di San Siro, con relativo abbattimento della attuale struttura. Dal Consiglio comunale usciranno le linee guide che poi permetteranno alla giunta di […] L'articolo San Siro, dal Comune nodi su cemento, canone e Meazza ...

LIVE Inter-Borussia Dortmund calcio - Champions League in DIRETTA : sfida da dentro o fuori per Conte a San Siro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – Le probabili formazioni Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Borussia Dortmund, match valido per la Champions League 2019-2020. Alle ore 21.00 in nerazzurri scenderanno in campo allo stadio San Siro di Milano in uno degli incontri più importanti di questo avvio di stagione. I ragazzi di Antonio Conte sono chiamati a vincere di fronte al ...

San Siro - il Comune spinge per la riconversione : Sì alla riconversione di San Siro, no alla demolizione. È questa, come riporta l’edizione di Milano del Corriere della Sera, l’idea per cui spinge il Comune di Milano, come scritto dal responsabile unico del procedimento, Giancarlo Tancredi che oggi sarà ascoltato in Commissione dopo la conclusione della Conferenza dei servizi. «Emerge – scrive Tancredi – che […] L'articolo San Siro, il Comune spinge per la ...

San Siro - ristrutturare o costruire da zero? Secondo me bisogna ripensare tutto il quartiere : In questi giorni, per chi come me abita in zona San Siro, si vive un momento di grande fermento. Ci si incontra, si parla, ci si confronta su quale sia il futuro migliore per la nostra zona, dopo la presentazione dei progetti di Milan e Inter per il nuovo stadio. In un primo momento si sono sentite più forti le voci di quelli che a gran voce hanno gridato che il Meazza non si tocca, che il quartiere non ha bisogno di riqualificazione, che ...