San Siro | sì condizionato del Consiglio comunale al nuovo stadio | non si abbatte il Meazza

Non perdere l’occasione San Siro : Tempi supplementari. Hanno tirato in lungo, ieri in Consiglio comunale di Milano. Del resto la partita era delicata, seppure non ancora la finalissima. Si trattava di esprimersi per la prima volta, a nome della città, sul progetto del nuovo stadio presentato da Inter e Milan. La disposizione delle s

Nuovo Stadio San Siro – Sì condizionato del Comune di Milano - ma il sindaco frena : “progetto non accettabile” : Il primo cittadino di Milano ha espresso le proprie perplessità sul progetto di Milan e Inter sul Nuovo Stadio, chiedendo che San Siro non venga abbattuto Il consiglio comunale di Milano ha dato il proprio via libera al progetto Stadio di Milan e Inter, dando dunque il mandato alla giunta del sindaco Sala di iniziare una trattativa con le due società. Credits: Twitter @Marifcinter Sono stati 27 i sì, contro 11 no e diversi astenuti: questo ...

Milano - sì del consiglio comunale al nuovo San Siro : «Ma non si abbatta il Meazza» : Via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. La mozione della maggioranza passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, tra cui alcuni di Forza Italia e Milly Moratti della maggioranza

Milano - sì del consiglio comunale al nuovo San Siro : «Ma non si abbatta il Meazza» : Via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. La mozione della maggioranza passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, tra cui alcuni di Forza Italia e Milly Moratti della maggioranza

San Siro - sì condizionato del consiglio comunale : «Ma non si abbatta il Meazza» : Via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. La mozione della maggioranza passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, tra cui alcuni di Forza Italia e Milly Moratti della maggioranza

L’Inter pareggia 2-2 a San Siro con il Parma e resta dietro alla Juventus : Sorpasso in classifica sfumato. L’Inter pareggia 2-2 a San Siro con il Parma e resta dietro alla Juventus. Primo tempo

Biglietti in prevendita per il concerto di Salmo a San Siro a giugno 2020 : Il concerto di Salmo a San Siro è l'unica data italiana del rapper sardo dopo il tour mondiale che avvierà il 16 marzo del 2020 e con date che terrà lungo tutto il continente. Lo spettacolo è previsto per il 14 giugno, con Biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. I Biglietti sono già in prevendita e saranno consegnati secondo le modalità abituali, con corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo ...

L’Inter attende il Parma a San Siro : match live su Sky : L’Inter ha perso da poco la testa della classifica, ma punta a voler insidiare fino alla fine la Juventus nella lotta per il titolo. La formazione di Antonio Conte, reduce da un successo importante in Champions League contro il Borussia Dortmund, ora torna a concentrarsi sul campionato con tre gare in programma in pochi giorni: […] L'articolo L’Inter attende il Parma a San Siro: match live su Sky è stato realizzato da Calcio e ...

Salmo sarà in concerto a San Siro a giugno 2020 : ecco i prezzi dei biglietti : Data U-N-I-C-A The post Salmo sarà in concerto a San Siro a giugno 2020: ecco i prezzi dei biglietti appeared first on News Mtv Italia.

BRUCE SPRINGSTEEN - "NON DEMOLITE San SIRO"/ Il film del Boss oggi al Festival di Roma : San Siro non deve essere demolito, dice BRUCE SPRINGSTEEN in una intervista. E annuncia il suo primo film da regista Western Stars

Nuovo San Siro - il 64% dei milanesi a favore dello stadio : Nuovo San Siro sondaggio – Ipsos Italia, azienda leader nel settore delle ricerche di mercato, ha realizzato un sondaggio sul Nuovo stadio che Milan e Inter puntano a costruire nell’area di San Siro. Il sondaggio, che si sviluppa sulla città di Milano, sul Nuovo stadio e sui due progetti per la sua realizzazione, ha fornito […] L'articolo Nuovo San Siro, il 64% dei milanesi a favore dello stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

San Siro - Sala apre all’ipotesi di due stadi con funzioni diverse : «Non mi convinceva» l’ipotesi di due stadi vicini, «se la destinazione fosse stata la stessa. Ora mi pare che stiano ragionando nell’ottica di conservare il Meazza anche come impianto sportivo, ma non solo». Così ha parlato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la possibilità che San Siro non venga abbattuto, se Milan e Inter […] L'articolo San Siro, Sala apre all’ipotesi di due stadi con funzioni diverse è stato ...

San Siro Verde chiede il vincolo paesaggistico sul Meazza : Sono giorni caldi per quanto riguarda il nuovo stadio di Milan e Inter. Giorni che serviranno a capire se c’è una maggioranza pronta a votare sì al pubblico interesse con tutte le riserve del caso. Come riporta “Il Corriere della Sera”, la divisione nel Consiglio comunale è ampia e trasversale. Anche all’interno del Pd. Carlo […] L'articolo San Siro Verde chiede il vincolo paesaggistico sul Meazza è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Nuovo San Siro - verso un sì condizionato dal Comune : Il Consiglio comunale si prepara a un sì condizionato al progetto di Milan e Inter sul Nuovo San Siro. Stesso parere espresso dalla Conferenza dei servizi nei giorni scorsi, ma in questo caso si tratterà del primo atto di un giudizio “politico”. Come riporta “Il Corriere della Sera”, toccherà poi alla giunta mettere la parola […] L'articolo Nuovo San Siro, verso un sì condizionato dal Comune è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...