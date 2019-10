Salvini punta le altre Regioni | «Le tensioni nel governo portano la gente a votarci»

A Predappio si ricorda Mussolini e spuntano le maglie con la scritta ‘Salvini santo subito’ : Alla manifestazione di Predappio, in cui si ricorda il 97esimo anniversario della marcia su Roma, che il 28 ottobre 1922 segnò l'inizio della dittatura fascista, alcuni partecipanti indossano le magliette con la scritta: 'Salvini santo subito'. "È quello che più si avvicina, è il più onesto e leale. Al contrario di tutto il resto", ha spiegato un manifestante.Continua a leggere

Fabio Fazio contro Salvini e la Lega : «Incredibile che non accada niente dopo la puntata di Report di ieri» : Non cita mai Matteo Salvini. Ma neanche Savoini o la Lega Nord. Ma il significato del tweet di Fabio Fazio è chiarissimo. Il conduttore Rai, in un video alLegato ad un suo “cinguettio”, esorta i suoi follower a guardare la puntata di Report andata in onda lunedì sera, e, in parte, dedicata ai rapporti tra Matteo Salvini e il suo partito e la Russia e la destra religiosa degli Stati Uniti d’America. «Mi permetto di consigliarvi ...

Puntata di Report su Russiagate - Salvini risponde alla critiche così “Mi dispiace ho visto un film di Checco Zalone” : Il solito Matteo Salvini che non si smentisce mai. Ieri il leader della lega era a Roma per raccogliere le firme per chiedere le dimissioni del sindaco di Roma, Virginia Raggi. Nella serata di due giorni fa è andata in onda, trasmessa da “Report”, la Puntata sul Russiagate e sui presunti rapporti tra la Lega e la Russia di Putin. Un militare si è avvicinato al banchetto per la raccolta firme e ha chiesto a Matteo Salvini se ...

Matteo Salvini attacca Virginia Raggi e punta su Roma : Il leader della Lega sceglie i suoi avversari: da una parte c’è Matteo Renzi e dall’altra la sindaca di Roma: la campagna elettorale è già cominciata. Leggi

Renzi e Salvini puntano sullo scontro per ritornare sulla scena : Di fronte alla retorica imbolsita mostrata nel confronto su Rai1, il rischio è però di fare la figura degli attori che hanno perso smalto. Leggi

Il match in tv dei due Matteo : Renzi punta a fare l’anti-Salvini ma l’avversario è Conte : Settantacinque minuti di confronto tra Renzi e Salvini in seconda serata. La prima mezz’ora soli con Bruno Vespa sulle poltrone bianche di Porta a porta, poi con altri due direttori a fare domande incrociate: Maurizio Molinari della Stampa e Michele Brambilla del Quotidiano nazionale

Silvio Berlusconi - Forza Italia teme il "discorso del predellino" di Matteo Salvini : fari puntati su sabato : Tregua armata nel centrodestra, dove l'ultimo nodo del contendere è il candidato alle regionali in Calabria. Dopo lo stop della Lega al nome proposto dagli azzurri, quello del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, la telefonata chiarificatrice tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Un colloquio in cui

Si vota in Ungheria e Polonia : fari puntati sull’alleato di Matteo Salvini : Si vota in Europa. I seggi sono aperti in Ungheria per le elezioni amministrative. Il partito di governo del premier

Prima puntata di 'Che tempo che fa' : da Fazio la Littizzetto scherza su Salvini : Ieri sera Prima puntata di Che tempo che fa: nel corso della trasmissione è rimasto centrale il tema dell'accoglienza, con ospiti come Gino Strada, Michela Murgia e Pier Luigi Bersani. Siparietto anche di Luciana Littizzetto sulla fine del governo tra M5s e Lega, con una divertente imitazione di Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini di Forza Italia. Lo sketch di Luciana Littizzetto Nel corso della Prima puntata di Che tempo che fa, momento ...

Marco Minniti dimentica i propri errori e punta il dito contro Salvini : "La Bossi-Fini va superata" : "Quella dei porti chiusi non era e non sarà mai una strategia, ma una drammatica propaganda che serviva a nascondere due cose: gli sbarchi nel nostro Paese non si sono mai fermati, anzi il 90% degli arrivi è direttamente gestito dagli scafisti, quindi con un trionfo della illegalità". Marco Minniti,

E ora l’Italia punta su politica Ue su rimpatri. Conte punzecchia Salvini - non sia geloso : Rimpatri gestiti e sostenuti economicamente dall'Unione Europea; accordi diretti tra la Commissione Ue e i paesi di origine e transito che consentano di superare le intese bilaterali tra Stati e avere piu' forza nelle trattative. Dopo aver strappato al vertice di Malta la promessa di una redistribuzione di tutti i richiedenti asilo, l'Italia punta a sciogliere un altro nodo irrisolto della politica migratoria: l'assenza di una politica comune ...

Live – Non è la D’Urso : Salvini - Bertè e Panzironi ospiti della seconda puntata : Loredana Bertè Dopo i deludenti risultati della prima puntata (qui gli ascolti), Barbara D’Urso per la seconda puntata di Live – Non è la D’Urso ha preparato un menù – almeno sulla carta – più ricco e variegato per il suo talk serale della domenica. Come annunciato qualche giorno fa, la conduttrice ospiterà il leader della Lega Matteo Salvini, che si presterà alle domande e ai giudizi degli opinionisti nascosti ...