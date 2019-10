Salvini | il voto in Umbria ha una valenza nazionale

Elezioni in Umbria - trionfo Salvini e M5S in discesa. Vincitori e vinti - cosa ha detto il voto|I dati|La mappa : Il centrodestra conquista la Regione con il 57 per cento, 20 punti in più dell’alleanza fra Pd e pentastellati. Cresce Fratelli d’Italia e sorpassa Forza Italia. Boom dell’affluenza

Salvini : Conte arrogante - voto ha valenza : 12.45 "E'un voto che ha anche una valenza nazionale.Conte continua con la sua arrogante distruzione dell'Umbria", dicendo che ha votato piccola percentuale."Sbagliare è umano, perseverare diabolico". Così Salvini replica al premier. "Chi semina tradimento raccoglie tradimento".Il voto è anche una risposta a "quell'improvvisato CdM" e anche alla foto di Narni con Conte,Zingaretti, Di Maio e Speranza."In democrazia conta il voto. Se quello che ...

Elezioni in Umbria - trionfo Salvini e crollo M5S. Vincitori e vinti - cosa ha detto il voto|I dati definitivi : Il centrodestra conquista la Regione con il 57 per cento, 20 punti in più dell’alleanza fra Pd e pentastellati. Cresce Fratelli d’Italia e sorpassa Forza Italia. Boom dell’affluenza

Elezioni Umbria - Salvini guarda già a Roma : “Governo non rappresenta il popolo - ora il voto”. Meloni : “Fossi Conte mi dimetterei” : Hanno votato poco più di 450mila persone, ma per il centrodestra le Elezioni in Umbria sono già un’opportunità per l’assalto al governo. Così era stato in campagna elettorale, così accade anche il giorno dopo le urne che d’altronde hanno consegnato alla Lega e alla sua candidata Donatella Tesei una vittoria schiacciante, con uno scarto di 20 punti percentuali rispetto al risultato raggiunto dall’alleanza M5s-Pd. ...

Matteo Salvini sul voto in Umbria : “A occhio abbiamo fatto un’impresa storica” : Matteo Salvini, commentando i primi exit poll alla chiusura dei seggi per le elezioni regionali in Umbria pubblica un selfie insieme alla candidata di centrodestra Donatella Tesei: "27 ottobre 2019, in Umbria stiamo scrivendo una pagina di Storia: Grazie". Poi ai giornalisti aggiunge: "Commentiamo i dati veri. A occhio abbiamo fatto una impresa storica. Sono felice".Continua a leggere

Umbria - Matteo Salvini e Giorgia Meloni nel giorno del voto : "Liberiamo questa Terra" : Suona la carica, Matteo Salvini, nonostante il silenzio elettorale. È il giorno del voto in Umbria e sui social scatta l'appello: "Convincete amici, parenti, colleghi, magari anche ex fidanzati a votare - premette il leader del Carroccio -, ogni voto conta: basta una croce sul simbolo della Lega e q

Umbria - domani il voto. Franceschini plaude al patto Pd-M5S<br>Salvini : "Dedico vittoria a Conte e Di Maio" : Oggi è l’ultimo giorno di campagna elettorale in Umbria, dove domani si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale. Ieri sia gli esponenti della maggioranza di governo, e lo stesso premier, sia lo stato maggiore del centrodestra sono stati impegnati, i primi a Narni e i secondi a Terni, in iniziative elettorali, esponendo programmi e attaccandosi a vicenda. Umbria, Di Maio: ...

Umbria al voto - primo test per l'alleanza Pd-M5s e per il Salvini "d'opposizione" : Poco più di 700mila gli elettori chiamati alle urne. Conte: "voto Umbria è regionale, non test nazionale". Salvini: "primo...

Sbarchi - tensioni dopo voto il a Strasburgo - Marcucci (Pd) attacca M5s : 'Simili a Salvini' : Che la convivenza tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle al governo potesse essere problematica era cosa nota. Tuttavia, nel momento in cui sembra esserci quantomeno convergenza di idee in merito alla manovra, un possibile sussulto arriva direttamente da Strasburgo, dove si consuma un fatto che dovrebbe portare a discussioni rilevanti in seno alla maggioranza. Al Parlamento Europeo, infatti, c'era da votare sulla risoluzione votata in ...

Massimo Garavaglia e il patto Salvini-Renzi - una ammissione clamorosa : "Se manca qualche voto ci si parla" : Mezze, clamorose conferme dalla Lega: il patto Salvini-Renzi evocato da Bobo Maroni sul Foglio e Libero (un "governo del super-cambiamento", lo ha ribattezzato l'ex governatore della Lombardia) viene confermato in qualche modo anche da Massimo Garavaglia. Il deputato leghista ed ex sottosegretario a

Beppe Grillo : «Togliamo il voto agli anziani». No di Salvini e Meloni : è da ricovero : E se si levasse agli anziani il diritto di voto? E' l'ultima proposta-provocazione che Beppe Grillo lancia dal suo blog. L'argomento pricipale che usa, e su cui discetta...

Beppe Grillo : «Togliamo il voto agli anziani». No di Salvini e Meloni : è da ricovero : E se si levasse agli anziani il diritto di voto? E' l'ultima proposta-provocazione che Beppe Grillo lancia dal suo blog. L'argomento pricipale che usa, e su cui discetta...

Salvini replica a Grillo sul voto agli anziani : "Mi sembra da ricovero" : "Grillo: 'Togliete il diritto di voto agli anziani'. A me sembra da ricovero". Così Matteo Salvini, su Facebook, commenta l'uscita di Beppe Grillo. Poi il leader della Lega attacca Giuseppe Conte: "l'altra sera hanno dedicato uno spazio da solo" su Rai 1 "non l'ha guardato nessuno, due italiani su tre hanno cambiato canale". Poi, in diretta Facebook da San Giovanni critica il governo: "La colpa è di chi ha riempito di false ...

Togliere il voto agli anziani - Salvini contro Grillo : “Che schifo - che miseria umana. Ricoveratelo” : "Ricoveratelo": così Matteo Salvini si rivolge a Beppe Grillo dopo la provocazione lanciata dal co-fondatore del Movimento 5 Stelle riguardante la possiiblità di Togliere il diritto di voto agli anziani. "Ma che miseria umana, che volgarità, che schifo", afferma ancora il leader della Lega in diretta su Facebook.Continua a leggere