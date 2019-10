Salute mentale | i sintomi della schizofrenia

Lady Gaga - la madre parla l’adolescenza della popstar : “Nella nostra società non trattiamo la Salute mentale come trattiamo quella fisica” : “Umiliata, derisa, isolata da tutti”. La madre di Lady Gaga confessa in tv alcuni retroscena dell’adolescenza di sua figlia. Cynthia Germanotta intervistata durante il programma CBS – This morning ha svelato i grossi problemi di bullismo vissuti dalla cantante pop statunitense quando era ragazzina. “Stefani è stata davvero unica. E questo non è stato sempre apprezzato dai suoi coetanei. Di conseguenza ha attraversato molti momenti difficili. ...

La lotta di Lady Gaga con la Salute mentale raccontata dalla madre Cynthia Germanotta (video) : Nell'anno d'oro di Lady Gaga, contrassegnato dal successo del film A Star Is Born che grazie alla colonna sonora le ha fruttato il record di premi ricevuti in una stessa stagione, sua madre Cynthia Germanotta ha rilasciato una rara intervista ad un'emittente televisiva. Solitamente poco esposta ai mass media, la madre di Stefani Joanne Angelina Germanotta (il nome di battesimo di Gaga) ha deciso di parlare dell'importanza del trattamento ...

Salute mentale : torna l’(H)-Open day di Onda : Onda, Osservatorio Nazionale sulla Salute della donna e di genere, torna a parlare di Salute mentale lanciando la sesta edizione dell’(H)-Open day dedicato a chi soffre di disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare, in occasione della Giornata Mondiale della Salute mentale che si celebra oggi. Le strutture aderenti al progetto su tutto il territorio nazionale aprono le porte alla popolazione con consulti, colloqui psicologici, ...

Giornata Salute mentale - Asl Rm2 partecipa a evento ‘Matti per la corsa’ : Roma – Domenica 13 al Parco della Caffarella si terrà l’evento ‘Matti per la corsa’, cui parteciperà l’Asl Roma 2, con attività come maratona a staffetta e parcheggiate archeologiche. In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale – il 10 ottobre – l’Asl Roma 2 ha collaborato all’evento ‘Matti per la corsa’ che si terra’ domenica 13 ottobre a Roma presso il Parco ...

Giornata mondiale della Salute mentale : all’ex ospedale San Camillo di Sassari un incontro con la popolazione : Al centro ci saranno i temi relativi alla salute mentale, dalle patologie alle terapie e trattamenti, perché è necessario sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. Parte da questo spirito l'(H)Open day organizzato dalla Clinica Psichiatrica dell’Aou di Sassari che il 10 ottobre, dalle ore 16 alle 18, ...

Milano - al via la Settimana della Salute mentale : iniziative per sensibilizzare sul disagio : Conoscere per non avere paura. Superare lo stigma che ancora oggi accompagna spesso il disagio psichico, informando, facendo sensibilizzazione e coinvolgendo pazienti, operatori e cittadini, è l’obiettivo della Settimana della salute mentale (5-13 ottobre) organizzata in occasione della Giornata mondiale dedicata (10 ottobre) dal Comune di Milano, in collaborazione con il Municipio 1, le associazioni del Terzo settore e i Dipartimenti di ...

Nessun lavoro è più importante della tua Salute (fisica e mentale) : Viviamo in una società in cui il denaro è diventato più importante di ogni altra cosa e valore. A fronte dei numerosi problemi che stiamo affrontando, siamo stati portati a lavorare di più di quanto il nostro corpo riesca a sopportare, soltanto per ottenere uno stipendio più alto. In un periodo storico in cui sempre più giovani faticano a trovare un lavoro e la mancanza di questo sia una delle problematiche principali del nostro Paese, parlare ...

Colesterolo basso - gli effetti sulla Salute mentale : Avere il Colesterolo troppo basso può essere pericoloso per la salute mentale. Questa è la conclusione di uno studio presentato nel corso del Convegno Internazionale di Suicidologia in corso in questi giorni a Roma. La ricerca in questione, pubblicata sulle pagine della rivista scientifica Frontiers in Psychiatry, ha monitorato la situazione di 632 persone, 432 delle quali aventi alle spalle un tentativo di suicidio con successiva osservazione ...

I valori di colesterolo totale legati alla Salute mentale : cosa succede se sono bassi : Secondo una ricerca presentata al convegno Internazionale di Suicidologia, in corso a Roma e organizzato dall’Università La Sapienza con il supporto incondizionato della Fondazione Internazionale Menarini, il colesterolo totale basso sarebbe un nuovo fattore di rischio per la salute mentale: sarebbe associato a un incremento della probabilità di tentare il suicidio, perché farebbe saltare il freno di aggressività e ...

Lo sviluppatore di Cube World rivela : problemi di Salute mentale all'origine delle lunghissime tempistiche di sviluppo : Lo sviluppatore di Cube World ha parlato del lungo sviluppo del gioco e della mancanza di aggiornamenti in tutti questi anni.Poco tempo fa Picroma ha annunciato che il suo gioco di ruolo d'azione Cube World sarebbe arrivato in versione completa su Steam nei prossimi due mesi - sei anni dopo la sua controversa versione alpha.In seguito a tale annuncio, lo sviluppatore Wolfram von Funck ha diffuso un messaggio alla community di Cube World, ...

"La tua Salute mentale... curati". Morani contro Meloni - record di schifo : "Non sei alla frutta, sei proprio al digestivo". Alessia Morani torna a scontrarsi con Giorgia Meloni. Su Twitter la deputata Pd si rivolge nuovamente contro la leader di Fratelli d'Italia accusandola di divulgare una fake news.

I cambiamenti climatici ci stanno rovinando (anche) la Salute mentale : aumentano ansia e depressione : I cambiamenti climatici stanno portando ad un preoccupante aumento delle inondazioni e delle tempeste che, per il loro effetto distruttivo sulle abitazioni e la vita delle persone, sono la causa di un incremento preoccupante del rischio di ansia e depressione. Vediamo insieme i dettagli di questo studio.Continua a leggere